Sivas Kongresi 106. Yılında: "İrade-i Milliye" Milli Mücadele Kıyafet Sergisi Açıldı

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde Atatürk Kongre Müzesi'nde "İrade-i Milliye, Milli Mücadele Kıyafet Sergisi" açıldı; kıyafetler müzede sergilenmeye devam edecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:55
İrade-i Milliye, Milli Mücadele Kıyafet Sergisi, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre Müzesi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergi, Vali Yılmaz Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, açılış konuşmasında serginin düzenlendiği mekânın önemine vurgu yaparak, Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin toplandığı ve Milli Mücadele için önemli kararların alındığı bu tarihi binada bulunmanın anlamını dile getirdi. Şimşek, sözlerinde 4 Eylül kutlamaları kapsamında böyle bir serginin açılmasının gençlere ve çocuklara Milli Mücadele ruhunu aktarmada önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

İl protokolünün konuşmalarının ardından Vali Şimşek ve beraberindekiler serginin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Vali Şimşek sergiyi gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve il protokolü katıldı.

Yetkililer, sergide yer alan kıyafetlerin bundan sonra da müzede sergilenmeye devam edeceğini bildirdi. Sergi, ziyaretçilere Milli Mücadele dönemine ait görsel ve kültürel bir perspektif sunmayı hedefliyor.

