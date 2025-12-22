DOLAR
Sivrihisarlı Muhtarlar ES SİVDER'de Buluştu

Sivrihisarlı muhtarlar ES SİVDER'de buluştu; mahalle sorunları, kentsel dönüşüm ve kat artırımı konuşuldu, muhtarlar derneğe üye oldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:41
Mahalle sorunları ve gelişmeler masaya yatırıldı

Eskişehir’de Sivrihisarlı mahalle muhtarları, Sivrihisarlılar Derneği’nde (ES SİVDER) bir araya geldi. Toplantıda muhtarlar, görev yaptıkları mahallelerde yaşanan sorunlar ve yürüttükleri çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarlar, tespit ettikleri sorunları ilgili kurumlara ilettiklerini belirtirken, kentsel dönüşüm ve kat artırımı gibi olumlu gelişmelerin de yaşandığını aktardı.

ES SİVER Başkanı İsmail Arslan, toplantıyla ilgili olarak, "Merkez mahallerimiz halkında muhtarlarımızdan detaylı bilgiler edindik ve sorunlarını dinledik. Her vesile ile muhtarlarımızın yanındayız. Ziyaretleri bizleri mutlu etti. Muhtarlar, derneğimize üye oldular" ifadelerini kullandı.

Buluşmaya; Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Akın Günyüzü, 75. Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Koyuncu, Alanönü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özat, Cunudiye Mahallesi Muhtarı Meral Karayel, Sümer Mahallesi Muhtarı Yeşim Yüksel, Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman ve Erenköy Mahallesi Muhtarı Sıdıka Karabulut katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

