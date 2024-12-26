SMA Hastası 14 Yaşındaki Sencer'in Eğitim Mücadelesi

Ankara'da SMA Hastası Gençten İlişkili Başarı Hikayesi

14 yaşındaki Sencer Çavuşoğlu, SMA Tip-2 hastalığına rağmen eğitimdeki azmiyle göğsümüzü kabartıyor. Akülü aracı ile yaşamını sürdüren genç, ilk ve ortaokulu birincilikle tamamladıktan sonra Liseye Giriş Sınavı'ndan yüksek puan alarak eğitim hayatına devam ediyor.

Hastalığına Rağmen Sadece Eğitim Değil, Başarı

Sencer, 8 aylıkken SMA Tip-2 teşhisi konulmasının ardından yaşamına devam etmekte kararlıydı. Ailesi, öncelikle evde okumayı öğrenmesi için ona destek oldu. Okula gitmesi imkansız görünse de, uzaktan eğitim imkanı ile eğitim hayatına adım attı. Başarısı tüm derslerde kendini gösterdi ve ilk olarak birincilikle okulu bitirdi.

LGS'de Elde Ettiği Üstün Başarı

Kendi çabası ve ailesinin desteğiyle, Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne başarılı bir giriş yapan Sencer, LGS'den 456 puan alarak 3,4'lük dilime girdi. “Düzenli bir program yapıp çalıştım.” diyen Çavuşoğlu, derslerini sevdiğini ve iyi bir üniversite kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Ailesinin Desteği ile Engelleri Aşıyor

Baba Selçuk Çavuşoğlu ve anne Esra Çavuşoğlu, Sencer’in eğitim yolculuğunda her zaman yanında olduklarını vurguladı. Sencer, hastalığına rağmen her zaman olumlu bir tutum sergilemiş ve aile içinde olgun bir karakter sergilemiştir. Annesi, “Sadece hesabını yaparken zorluk yaşıyor, diğer derslerde oldukça başarılı.” diyerek çocuğunun azmini dile getirdi.

Gelecek Vizyonu ve Hayalleri

Sencer, ileride bilim insanı olmayı ve buluşlar yapmayı hayal ediyor. Eğitim alınan bu süreç, sadece Sencer için değil, aile üyeleri için de farklı bir mücadele anlamına geliyor. Sencer'in başarısı, çeşitli zorlukların üstesinde gelerek neler başarılabileceğinin önemli bir gösterimi.

Başkentte akülü araçta hayatını sürdürmesine ve kullanabildiği birkaç parmağına rağmen ilk ve ortaokulu birincilikle bitirip, Liseye Giriş Sınavı'ndan (LGS) yüksek puan alan SMA Tip-2 hastası 14 yaşındaki Sencer Çavuşoğlu, eğitim azmiyle çevresindekilere örnek oluyor. Baba Selçuk Çavuşoğlu, Sencer'in hastalığının sürecini anlattı.

Başkentte akülü araçta hayatını sürdürmesine ve kullanabildiği birkaç parmağına rağmen ilk ve ortaokulu birincilikle bitirip, Liseye Giriş Sınavı'ndan (LGS) yüksek puan alan SMA Tip-2 hastası 14 yaşındaki Sencer Çavuşoğlu, eğitim azmiyle çevresindekilere örnek oluyor. Baba Selçuk Çavuşoğlu, Sencer'in hastalığının sürecini anlattı.