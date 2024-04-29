Sofralara çok yakışan en pratik havuç tarator tarifi!

Havuç tarator, hafif ve sağlıklı mezeleri sevenler için harika bir seçenek. Hem renkli görüntüsüyle sofralara canlılık katan hem de kolayca hazırlanabilen bu tarator tarifi, konuklarınızı etkilemek için muhteşem bir seçim olacak. İşte bu lezzetli tarifin detayları.

Malzemeler:

• 3 adet orta boy havuç

• 1 su bardağı ceviz içi

• 1 su bardağı yoğurt

• 2 diş sarımsak

• Yarım limonun suyu

• Bir tutam tuz

• Biraz zeytinyağı

• İnce doğranmış maydanoz veya dereotu (üzeri için)





Yapılışı:

Öncelikle havuçları rendeleyip yumuşayana kadar kaynatın. Yumuşayan havuçları süzüp soğumaları için kenara alın. Bu arada ceviz içini iri iri doğrayın ve bir kâsede bekletin.

Diğer yandan yoğurdu bir kaba alın ve içine ezilmiş sarımsakları, limon suyunu, tuzu ve zeytinyağını ekleyin. Yoğurtlu karışımı iyice çırpın. Soğuyan havuçları doğranmış cevizlerle karıştırın ve yoğurtlu karışımı üzerine ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra taratorunuz hazır!

Servis tabağına aldığınız taratorun üzerine ince doğranmış maydanoz veya dereotu serpiştirerek renk katın. Bu aşama, taratorun hem görsel cazibesini artıracak hem de ekstra bir aroma katacak.

Basit ama lezzetli tarifimiz, meze masalarınızın vazgeçilmezlerinden biri olacak. Hem kıvamı hem de hafifliği ile dikkat çeken havuç tarator, sağlıklı beslenmeye önem verenler için de mükemmel bir alternatif. Sevdiklerinizle keyifle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun!