Söğüt MYO Öğrencileri BŞEÜ Merkez Kampüsünü Yerinde İnceledi

Söğüt Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, düzenlenen tanıtım gezisi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Merkez Kampüsü'nü ziyaret ederek üniversitenin sunduğu olanakları yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaret Programı

Karşılama, bayraklı yolda yapılan karşılama töreniyle başladı. Programın ilk bölümünde öğrenciler; Kapalı Spor Salonu, Fitness Salonu ile Halı Saha ve Voleybol Kompleksi gibi spor alanları ve fiziki altyapı hakkında bilgilendirildi. Yapılan yönlendirmelerle öğrenciler, sağlıklı yaşamı destekleyen bu tesisleri yerinde inceleme imkânı elde etti.

Öğle saatlerindeki mola sırasında öğrenciler kampüs ortamını deneyimleyerek sosyal alanları keşfetti ve serbest zaman etkinliklerine katıldı. Programın devamında ise Kültür ve Sanat Merkezi, Genç Ofis ve Kütüphane ziyaret edilerek öğrencilerin hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Üniversitenin Eğitim ve Hizmet Olanakları

Gerçekleştirilen bilgilendirmelerle öğrenciler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin eğitim olanakları, araştırma altyapısı ve öğrencilere sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi edindi. Ziyaret, öğrencilerin üniversiteyi tanımasına ve kampüse aidiyet duygusunun güçlenmesine katkı sağladı.

Rektörün Açıklaması

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Öğrencilerimizin üniversitemizi tüm yönleriyle tanımalarını son derece önemsiyoruz. Merkez Kampüsümüzde sunduğumuz akademik, sosyal ve sportif imkânlarla öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim süreci geçirmelerini hedefliyoruz. Bu tür tanıtım faaliyetleriyle öğrencilerimizin üniversitemize aidiyet duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

