Söğüt MYO Öğrencileri BŞEÜ Merkez Kampüsünü Yerinde İnceledi

Söğüt MYO öğrencileri, tanıtım gezisinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Merkez Kampüsü'nü gezerek akademik, sosyal ve sportif imkânları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:03
Söğüt MYO Öğrencileri BŞEÜ Merkez Kampüsünü Yerinde İnceledi

Söğüt MYO Öğrencileri BŞEÜ Merkez Kampüsünü Yerinde İnceledi

Söğüt Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, düzenlenen tanıtım gezisi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Merkez Kampüsü'nü ziyaret ederek üniversitenin sunduğu olanakları yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaret Programı

Karşılama, bayraklı yolda yapılan karşılama töreniyle başladı. Programın ilk bölümünde öğrenciler; Kapalı Spor Salonu, Fitness Salonu ile Halı Saha ve Voleybol Kompleksi gibi spor alanları ve fiziki altyapı hakkında bilgilendirildi. Yapılan yönlendirmelerle öğrenciler, sağlıklı yaşamı destekleyen bu tesisleri yerinde inceleme imkânı elde etti.

Öğle saatlerindeki mola sırasında öğrenciler kampüs ortamını deneyimleyerek sosyal alanları keşfetti ve serbest zaman etkinliklerine katıldı. Programın devamında ise Kültür ve Sanat Merkezi, Genç Ofis ve Kütüphane ziyaret edilerek öğrencilerin hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Üniversitenin Eğitim ve Hizmet Olanakları

Gerçekleştirilen bilgilendirmelerle öğrenciler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin eğitim olanakları, araştırma altyapısı ve öğrencilere sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi edindi. Ziyaret, öğrencilerin üniversiteyi tanımasına ve kampüse aidiyet duygusunun güçlenmesine katkı sağladı.

Rektörün Açıklaması

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Öğrencilerimizin üniversitemizi tüm yönleriyle tanımalarını son derece önemsiyoruz. Merkez Kampüsümüzde sunduğumuz akademik, sosyal ve sportif imkânlarla öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim süreci geçirmelerini hedefliyoruz. Bu tür tanıtım faaliyetleriyle öğrencilerimizin üniversitemize aidiyet duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

SÖĞÜT MYO ÖĞRENCİLERİ BŞEÜ'NÜN İMKÂNLARINI YERİNDE GÖRDÜ

SÖĞÜT MYO ÖĞRENCİLERİ BŞEÜ'NÜN İMKÂNLARINI YERİNDE GÖRDÜ

SÖĞÜT MYO ÖĞRENCİLERİ BŞEÜ'NÜN İMKÂNLARINI YERİNDE GÖRDÜ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 22 Yeni Yol Süpürme Aracı — Filoda 50'ye Ulaştı
2
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
3
Suşehri'de 'Kardan Döner' İkramı — Döner Ustası Muhammet Güner
4
Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
5
Eskişehir Belpınar'da Sit Alanı Mezarlık Sorunu
6
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
7
Zara'da Zimem Geleneği: Veresiye Defteri Yakılarak Kapatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları