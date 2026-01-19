İstanbul'da Kar Büyüsü: Menekşe Sahili ve Marmaray Havadan Görüntülendi

İstanbul'da kar manzarası: Menekşe Sahili beyaza büründü
Havadan görüntüler Marmaray güzergahının karlı halini ortaya koydu
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Küçükçekmece Menekşe sahili üzerindeki beyaz örtü havadan görüntülendi.
Şehirde dün aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı ve yerleşim yerleri karla kaplandı.
Özellikle Gebze-Halkalı seferini yapan Marmaray'ın geçtiği güzergahın karlı görüntüsü ise izleyenleri mest etti.
MEGA KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KÜÇÜKÇEKMECE MENEKŞE SAHİLİNDE OLUŞAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. GEBZE-HALKALI SEFERİNİ YAPAN MARMARAY’IN GEÇTİĞİ GÜZERGAHINDA KARLA KAPLI GÖRÜNTÜSÜ İSE ADETA MEST ETTİ.