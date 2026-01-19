İstanbul'da Kar Büyüsü: Menekşe Sahili ve Marmaray Havadan Görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Küçükçekmece Menekşe sahilini ve Gebze-Halkalı Marmaray güzergahını havadan beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:16
İstanbul'da kar manzarası: Menekşe Sahili beyaza büründü

Havadan görüntüler Marmaray güzergahının karlı halini ortaya koydu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Küçükçekmece Menekşe sahili üzerindeki beyaz örtü havadan görüntülendi.

Şehirde dün aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı ve yerleşim yerleri karla kaplandı.

Özellikle Gebze-Halkalı seferini yapan Marmaray'ın geçtiği güzergahın karlı görüntüsü ise izleyenleri mest etti.

MEGA KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KÜÇÜKÇEKMECE MENEKŞE SAHİLİNDE OLUŞAN BEYAZ ÖRTÜ...

KAR YAĞIŞI İLE BEYAZA BÜRÜNEN MENEKŞE SAHİLİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

