Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

ŞOK 31 Mart indirimiyle yüz güldürdü! Tam 35 TL indirim yapıldı

ŞOK Market, 30 Mart 2024 tarihinde müşterilerine muhteşem bir fırsat sunuyor! Hafta sonu alışveriş planları yapanlar için ŞOK, çeşitli ürünlerde büyük indirimlerle dolu bir katalog hazırladı. 30 Mart Cumartesi günü başlayacak olan bu indirim çılgınlığı, birbirinden değerli ürünleri uygun fiyatlarla almanızı sağlayacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 31.03.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:57
ŞOK 31 Mart indirimiyle yüz güldürdü! Tam 35 TL indirim yapıldı

ŞOK Market, 30 Mart 2024 Cumartesi günü için özel bir indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta, ŞOK'un raflarında yerini alacak olan çeşitli ürünlerde büyük indirimler sizleri bekliyor. ŞOK Market'in 30 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu internet üzerinden paylaşıldı ve birçok seçili üründe indirim fırsatı sunuluyor.


İŞTE 30 MART 2024 ŞOK MARKET İNDİRİMLERİ! 

İŞTE 30 MART 2024 ŞOK MARKET İNDİRİMLERİ!

30 Mart 2024'te düzenlenecek olan indirim kampanyasında, birbirinden kullanışlı ürünlerin fiyatları oldukça cazip hale geliyor. Şimdi sizlere, 30 Mart 2024 Cumartesi günü ŞOK Market'lerde bulabileceğiniz indirimli ürünler listesini sunuyoruz:

Kablosuz Kompresör: ₺799

Kompresör: ₺499

500 mililitre Yazlık Araç Bakım Ürünleri: ₺49,95

Oto Cam Sileceği: ₺39,95

Direksiyon Kılıfı: ₺99,95

Oto Minderi: ₺149

4 parça Oto Paspas: ₺299

450 mililitre Lastik Tamir Kiti: ₺69,95

300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila: ₺39,95

Oto Güderi Büyük Boy: ₺34,95

3'lü Oto Güderi: ₺34,95

Telefon Tutucu: ₺79,95

Vantuz Telefon Tutucu: ₺119

Oto Kokusuz Küllük: ₺19,95

Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı: ₺29,95

S-link Şarj Kiti Tip-C'den Tip C'ye / Lightning: ₺199

Hytech Spiral Aux Kablo: ₺29,95

Kablosuz Kulaklık Transmitter: ₺99,95

S-link Bt240 RGB FM Transmitter: ₺199

Efes 8 Raflı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Boy Dolabı Beyaz: ₺1.399

5 Raflı Metal Kitaplık: ₺1.299

Trend Komidin: ₺679

Plus Aynalı Vestiyer Ayakkabılık Portmanto Ve Duvar Askısı: ₺1.899

Defne Vestiyer Portmanto Takım Beyaz: ₺3.399

30 Mart 2024 Cumartesi günü ŞOK Market'lerde bu ürünleri indirimli fiyatlarla bulabilirsiniz. Hem evinizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri temin edebilir, hem de bütçenizi koruyarak alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak, belirtilen fiyatların ve stokların mağazalara göre değişebileceğini unutmayın. 

İLGİLİ HABERLER

Araba camlarındaki kuş pisliğini 10 saniyede temizlemenin kolay yolu!

Araba camlarındaki kuş pisliğini 10 saniyede temizlemenin kolay yolu!

Bahar dizisinin finali ifşalandı! İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak

Bahar dizisinin finali ifşalandı! İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak

TL'si olanın yatırım yönü değişti! Altın dolar yerine o kazandıracak

TL'si olanın yatırım yönü değişti! Altın dolar yerine o kazandıracak

Emeklilere 31 Mart sürprizi geldi! Hesaplarınızı hemen kontrol edin

Emeklilere 31 Mart sürprizi geldi! Hesaplarınızı hemen kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
5
Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor
6
Maaşını çeken BİM'e koşacak! Cuma günü 35 üründe fiyatlar yarıya çekilecek
7
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu

Halkbank, vakıfbank, Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde 09.30'da geldi!

ŞOK 31 Mart indirimiyle yüz güldürdü! Tam 35 TL indirim yapıldı

Sabah 08.00'de hesabına bakan 12.000 TL'yi yakalar! Bankalar duyurdu

4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

TL'si olanın yatırım yönü değişti! Altın dolar yerine o kazandıracak

ASELSAN maaşı arşa çıkardı! Personel alımı şartları duyuruldu

Kirasını ödeyemeyene 4500 TL kira yardımı! Başvuru yapana 12 ay ödenecek

Emeklilere 31 Mart sürprizi geldi! Hesaplarınızı hemen kontrol edin

Araba camlarındaki kuş pisliğini 10 saniyede temizlemenin kolay yolu!

Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

Banka hesabından bu talimatı veren şimdi yandı! Bankalar bunu habersiz yaptı

Bahar dizisinin finali ifşalandı! İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak