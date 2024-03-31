ŞOK 31 Mart indirimiyle yüz güldürdü! Tam 35 TL indirim yapıldı

ŞOK Market, 30 Mart 2024 Cumartesi günü için özel bir indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta, ŞOK'un raflarında yerini alacak olan çeşitli ürünlerde büyük indirimler sizleri bekliyor. ŞOK Market'in 30 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu internet üzerinden paylaşıldı ve birçok seçili üründe indirim fırsatı sunuluyor.





İŞTE 30 MART 2024 ŞOK MARKET İNDİRİMLERİ!





30 Mart 2024'te düzenlenecek olan indirim kampanyasında, birbirinden kullanışlı ürünlerin fiyatları oldukça cazip hale geliyor. Şimdi sizlere, 30 Mart 2024 Cumartesi günü ŞOK Market'lerde bulabileceğiniz indirimli ürünler listesini sunuyoruz:

Kablosuz Kompresör: ₺799

Kompresör: ₺499

500 mililitre Yazlık Araç Bakım Ürünleri: ₺49,95

Oto Cam Sileceği: ₺39,95

Direksiyon Kılıfı: ₺99,95

Oto Minderi: ₺149

4 parça Oto Paspas: ₺299

450 mililitre Lastik Tamir Kiti: ₺69,95

300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila: ₺39,95

Oto Güderi Büyük Boy: ₺34,95

3'lü Oto Güderi: ₺34,95

Telefon Tutucu: ₺79,95

Vantuz Telefon Tutucu: ₺119

Oto Kokusuz Küllük: ₺19,95

Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı: ₺29,95

S-link Şarj Kiti Tip-C'den Tip C'ye / Lightning: ₺199

Hytech Spiral Aux Kablo: ₺29,95

Kablosuz Kulaklık Transmitter: ₺99,95

S-link Bt240 RGB FM Transmitter: ₺199

Efes 8 Raflı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Boy Dolabı Beyaz: ₺1.399

5 Raflı Metal Kitaplık: ₺1.299

Trend Komidin: ₺679

Plus Aynalı Vestiyer Ayakkabılık Portmanto Ve Duvar Askısı: ₺1.899

Defne Vestiyer Portmanto Takım Beyaz: ₺3.399

30 Mart 2024 Cumartesi günü ŞOK Market'lerde bu ürünleri indirimli fiyatlarla bulabilirsiniz. Hem evinizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri temin edebilir, hem de bütçenizi koruyarak alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak, belirtilen fiyatların ve stokların mağazalara göre değişebileceğini unutmayın.