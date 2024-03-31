ŞOK 31 Mart indirimiyle yüz güldürdü! Tam 35 TL indirim yapıldı

ŞOK Market, 30 Mart 2024 Cumartesi günü için özel bir indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta, ŞOK'un raflarında yerini alacak olan çeşitli ürünlerde büyük indirimler sizleri bekliyor. ŞOK Market'in 30 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu internet üzerinden paylaşıldı ve birçok seçili üründe indirim fırsatı sunuluyor.
İŞTE 30 MART 2024 ŞOK MARKET İNDİRİMLERİ!
30 Mart 2024'te düzenlenecek olan indirim kampanyasında, birbirinden kullanışlı ürünlerin fiyatları oldukça cazip hale geliyor. Şimdi sizlere, 30 Mart 2024 Cumartesi günü ŞOK Market'lerde bulabileceğiniz indirimli ürünler listesini sunuyoruz:
Kablosuz Kompresör: ₺799
Kompresör: ₺499
500 mililitre Yazlık Araç Bakım Ürünleri: ₺49,95
Oto Cam Sileceği: ₺39,95
Direksiyon Kılıfı: ₺99,95
Oto Minderi: ₺149
4 parça Oto Paspas: ₺299
450 mililitre Lastik Tamir Kiti: ₺69,95
300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila: ₺39,95
Oto Güderi Büyük Boy: ₺34,95
3'lü Oto Güderi: ₺34,95
Telefon Tutucu: ₺79,95
Vantuz Telefon Tutucu: ₺119
Oto Kokusuz Küllük: ₺19,95
Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı: ₺29,95
S-link Şarj Kiti Tip-C'den Tip C'ye / Lightning: ₺199
Hytech Spiral Aux Kablo: ₺29,95
Kablosuz Kulaklık Transmitter: ₺99,95
S-link Bt240 RGB FM Transmitter: ₺199
Efes 8 Raflı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Boy Dolabı Beyaz: ₺1.399
5 Raflı Metal Kitaplık: ₺1.299
Trend Komidin: ₺679
Plus Aynalı Vestiyer Ayakkabılık Portmanto Ve Duvar Askısı: ₺1.899
Defne Vestiyer Portmanto Takım Beyaz: ₺3.399
30 Mart 2024 Cumartesi günü ŞOK Market'lerde bu ürünleri indirimli fiyatlarla bulabilirsiniz. Hem evinizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri temin edebilir, hem de bütçenizi koruyarak alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak, belirtilen fiyatların ve stokların mağazalara göre değişebileceğini unutmayın.