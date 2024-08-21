Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'ta

ŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 indirimleri başlıyor! Bu hafta raflarda yerini alacak olan fırsat ürünlerini ve cazip kampanyaları kaçırmayın.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:50
ŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'ta

ŞOK Market, Ağustos ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Müşterilerini her hafta birbirinden cazip kampanyalarla karşılayan ŞOK, 21-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Yediden yetmişe herkese hitap eden bu fırsatlar, özellikle temizlik, gıda ve atıştırmalık ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. ŞOK Market’te bu hafta hangi ürünlerde indirim var? Hangi ürünler raflarda yerini alacak? İşte ŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 indirimleri ve detaylar...

ŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'ta

BU HAFTA ŞOK MARKETTE NELER VAR?

ŞOK Market, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. 21 Ağustos itibarıyla başlayacak olan indirimler, 27 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev eşyalarına kadar birçok kategoride indirimler bulunuyor.

Öne çıkan fırsatlar arasında, özellikle temizlik ürünlerinde dikkat çekici indirimler yer alıyor. Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan, Omo Toz Deterjan ve çeşitli çamaşır suyu markalarında yapılan indirimler, temizlik alışverişini çok daha avantajlı hale getiriyor.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI

Temizlik ürünleri, ŞOK Market’in bu haftaki kataloğunda öne çıkan kategorilerden biri. Özellikle Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 700 ml, 79,90 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 9 kg Omo Toz Deterjan ise sadece 318 TL fiyatla raflarda yerini alıyor. Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi günlük ihtiyaçlarda da indirimler mevcut. Confort Geri Dönüştürülmüş Kağıt Havlu 6’lı Paket, 44 TL’lik fiyatıyla oldukça cazip.

Bunun yanı sıra, Ace ve Domestos markalı çamaşır suyu ürünlerinde %25’e varan indirimler, Bingo markalı yumuşatıcı ve yüzey temizleyicilerde %30’a varan indirimler sunuluyor. Temizlik alışverişini ekonomik hale getiren bu fırsatları kaçırmamak için ŞOK Market’i ziyaret edebilirsiniz.

ŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'ta

ŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'taŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'ta

KASADA EKSTRA İNDİRİM FIRSATLARI

ŞOK Market, belirli alışveriş tutarlarına ulaşan müşterilerine kasada ekstra indirim fırsatları da sunuyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde, Pınar Labne üçlü paket sadece 89 TL’ye satın alınabiliyor. Ülker Pötibör Bisküvi 1 kg ise 60 TL’den, Ülker 8 Kek Mini Muzlu ise 65 TL’den raflarda yerini alıyor.

Bu hafta, ketçap ve mayonez setlerinde 70 TL fiyat belirlenirken, Peros Deterjan Canlı Renkler/Beyazlar için 110 TL fiyatıyla ŞOK Market raflarında olacak. Ayrıca, oda kokusu, köpük temizleyici sprey, bulaşık makinesi tableti ve diş macunu gibi ürünlerde de önemli indirimler mevcut.

ŞOK MARKETTE BU HAFTANIN DİĞER FIRSATLARI

ŞOK Market’in 21-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğunda yer alan diğer fırsat ürünleri de oldukça dikkat çekici. İşte bu hafta ŞOK Market’te bulabileceğiniz diğer fırsatlar:

  • Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 500ml: 41,50 TL
  • Garnier Makyaj Temizleme Suyu 400 ml: 92 TL
  • Confort Geri Dönüştürülmüş Tuvalet Kağıdı: 52,50 TL
  • Head&Shoulders Mentol/Klasik Şampuan: 219 TL
  • Fairy Platinum Plus Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 40’lı: 229 TL
  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 50’li: 275 TL
  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml: 88 TL
  • Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 2,5 Litre: 69,90 TL
  • Ace Çamaşır Suyu Klasik 2 Litre: 62 TL
  • Domestos Çamaşır Suyu Çeşitleri 750 ml: 39,50 TL
  • Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 3.240 ml: 116 TL

İLGİLİ HABERLER

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı