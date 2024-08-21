ŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 İndirimler Kataloğu Yayımlandı: Kaçırılmayacak Fırsatlar ve Ürünler ŞOK'ta

ŞOK Market, Ağustos ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Müşterilerini her hafta birbirinden cazip kampanyalarla karşılayan ŞOK, 21-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Yediden yetmişe herkese hitap eden bu fırsatlar, özellikle temizlik, gıda ve atıştırmalık ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. ŞOK Market’te bu hafta hangi ürünlerde indirim var? Hangi ürünler raflarda yerini alacak? İşte ŞOK Market 21-27 Ağustos 2024 indirimleri ve detaylar...

BU HAFTA ŞOK MARKETTE NELER VAR?

ŞOK Market, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. 21 Ağustos itibarıyla başlayacak olan indirimler, 27 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev eşyalarına kadar birçok kategoride indirimler bulunuyor.

Öne çıkan fırsatlar arasında, özellikle temizlik ürünlerinde dikkat çekici indirimler yer alıyor. Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan, Omo Toz Deterjan ve çeşitli çamaşır suyu markalarında yapılan indirimler, temizlik alışverişini çok daha avantajlı hale getiriyor.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI

Temizlik ürünleri, ŞOK Market’in bu haftaki kataloğunda öne çıkan kategorilerden biri. Özellikle Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 700 ml, 79,90 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 9 kg Omo Toz Deterjan ise sadece 318 TL fiyatla raflarda yerini alıyor. Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi günlük ihtiyaçlarda da indirimler mevcut. Confort Geri Dönüştürülmüş Kağıt Havlu 6’lı Paket, 44 TL’lik fiyatıyla oldukça cazip.

Bunun yanı sıra, Ace ve Domestos markalı çamaşır suyu ürünlerinde %25’e varan indirimler, Bingo markalı yumuşatıcı ve yüzey temizleyicilerde %30’a varan indirimler sunuluyor. Temizlik alışverişini ekonomik hale getiren bu fırsatları kaçırmamak için ŞOK Market’i ziyaret edebilirsiniz.

KASADA EKSTRA İNDİRİM FIRSATLARI

ŞOK Market, belirli alışveriş tutarlarına ulaşan müşterilerine kasada ekstra indirim fırsatları da sunuyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde, Pınar Labne üçlü paket sadece 89 TL’ye satın alınabiliyor. Ülker Pötibör Bisküvi 1 kg ise 60 TL’den, Ülker 8 Kek Mini Muzlu ise 65 TL’den raflarda yerini alıyor.

Bu hafta, ketçap ve mayonez setlerinde 70 TL fiyat belirlenirken, Peros Deterjan Canlı Renkler/Beyazlar için 110 TL fiyatıyla ŞOK Market raflarında olacak. Ayrıca, oda kokusu, köpük temizleyici sprey, bulaşık makinesi tableti ve diş macunu gibi ürünlerde de önemli indirimler mevcut.

ŞOK MARKETTE BU HAFTANIN DİĞER FIRSATLARI

ŞOK Market’in 21-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğunda yer alan diğer fırsat ürünleri de oldukça dikkat çekici. İşte bu hafta ŞOK Market’te bulabileceğiniz diğer fırsatlar: