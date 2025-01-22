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Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Çanakkale Bayramiç ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri, ilkokul mezunları için personel alımında son başvuru gününü duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:34
Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Türkiye Genelinde Personel Alımı Fırsatı

Türkiye genelindeki belediyeler, 2025 yılının ilk döneminde önemli personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. İnsanların iş arayışlarına yönelik yeni fırsatlar sunan Bayramiç Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son duyuruda, başvurular için son günün bugün olduğu belirtildi.

Bayramiç Belediyesi Personel Alımı

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi, iş arayanlar için umut verici bir ilan yayımladı. Bayramiç Belediyesi, "Makina Bakım Şefi" ve "Beden İşçisi" pozisyonları için personel alımını duyurdu.

Bayramiç Belediyesi Başvuru Şartları

Bayramiç Belediyesi’nin belirlediği başvuru şartları ise şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 18 yaşından gün almış olmak.
  • Çanakkale Bayramiç ilçesinde ikamet ediyor olmak (İlan süresinde ikamet değişiklikleri dikkate alınmayacaktır).
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Makina Bakım Şefi için önlisans mezunu olmak.
  • Adli sicil kaydı bulunmamak.
  • Erkek adayların askerliğini yapmış olması.
  • Beden İşçisi için ilkokul mezunu olmak.

  • Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların hazırlaması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Nüfus Kayıt Örneği (Vukuatlı)
  • Kimlik Fotokopisi
  • Adli Sicil Kaydı
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Öğrenim Durumu Belgesi
  • İkametgah Belgesi
  • Sağlık Kurulu Raporu
  • Askerlik Durum Belgesi

Bayramiç Belediyesi’nin personel alım ilanına başvurular, 22 Ocak 2025 tarihine kadar belirtilen adrese şahsen yapılmalıdır. Başvuru kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, farklı niteliklere sahip adayları hedefleyen önemli bir personel alım ilanıyla dikkat çekti. Toplamda 68 personel istihdam edilecek ve başvurularda KPSS şartı aranmayacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, aşağıdaki kadrolara başvuruları alacak:

  • Özel Güvenlik Görevlisi - 35
  • Büro İşçisi - 8
  • Biyosidal Ürün Uygulayıcı - 6
  • Bahçıvan - 12
  • Asfalt İşçisi - 7

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin personel alım ilanına başvurular, 22 Ocak 2025 tarihine kadar yalnızca kariyer.diyarbakir.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecektir.

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