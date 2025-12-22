DOLAR
Sosyal Medya İlişkileri Zedeliyor: Psikolojik Danışman Dilara Arslan Uyardı

Dilara Arslan, bilinçsiz sosyal medya kullanımının kıskançlık, güvensizlik ve çok yönlü aldatmalara yol açtığını, ilişkileri zayıflattığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:55
Psikolojik danışman Dilara Arslan, bilinçsiz sosyal medya kullanımının kıskançlık, güvensizlik ve aldatma algısını tetikleyerek çiftler arasında sorunlara yol açtığını söyledi. Akıllı telefonların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle sosyal medya, iletişimin ötesinde kendini ifade etme ve sosyal süreçleri şekillendirme aracı oldu; fakat bu yoğun kullanım ilişkilerde hem olumlu hem de olumsuz etkiler doğurabiliyor.

Farklı yönlere kayılabiliyor

Arslan, sosyal medyanın doğru ve bilinçli kullanıldığında çiftlerin iletişimini güçlendirebildiğine dikkat çekti. Ancak yanlış algılamalar ve sürekli karşılaştırma halinin ilişkileri zedelediğini vurguladı: "Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sosyal medya hayatımızda büyük bir yer edinmeye başladı. Hem yaş grupları arasında daha yaygınlaşmaya başladı hem de kullanım olarak daha çok arttı. Sosyal medya eskisi gibi iletişim kurmak için kullanılmıyor diyebiliriz. Bazen kendimizi ifade etmek, başkalarıyla karşılaştırmak veya süreci şekillendirmek için kullanabiliyoruz aslında. Sosyal medya ilişkileri üzerindeki etkisi azımsanmıyor maalesef. Çünkü bu etkiler bazen olumlu, bazen olumsuz olabiliyor. Doğru kullanımda ilişkiler pozitif şekilde etkilenirken, bilinçsiz kullanımda maalesef güvensizliğe ve uzaklaşmaya neden oluyor. Bazen gün içerisindeki ufak tefek mesajlaşmalar ya da birbirine atılan ufak tefek gönderiler, birlikte eğlenmek, birlikte üzülmek iletişimi güçlendiriyor aslında. Ancak bazen paylaşılan gönderilerin algılanma şekli veya beklentilerin sosyal medyadan dolayı değişimi, çiftler arasında bazen kıskançlığa ve anlaşmazlığa yol açabiliyor. Böyle durumlarda da işte farklı yönlere kayma gibi şeyler ortaya çıkabiliyor"

Kıskançlık en büyük etki

Arslan, sosyal medyanın ilişkilere en fazla kıskançlık üzerinden zarar verdiğine işaret etti ve bunun hem kadınlarda hem erkeklerde yetersizlik algısı yaratabildiğini söyledi: "Bahsettiğim gibi kıskançlık aslında en büyük etki. Bazen bu kadınlarda ve erkeklerde yetersizlik algısını ortaya çıkartabiliyor. Sosyal medyada çok yakışıklı erkekler var. ‘Acaba sevgilim veya erkek arkadaşım ya da eşim benden soğur mu ya da onları daha mı çok beğeniyor’ diye düşünüyor olabilirler. Ya da tam tersi kadınlarda ‘Dışarıda ne kadar bakımlı kadınlar var, ben de böyle gözüküyor muyum’ gibi algılar aslında çiftler arasında güvensizlik meydana getirmeye başlayabiliyor. Bence sosyal medyanın en olumsuz etkilerinden biri de bu diyebiliriz. ‘Bu kadın daha güzel ben yazayım zaten eşimin ruhu duymaz’ ya da ‘Erkek arkadaşımın ruhu duymaz bir konuşayım, ‘Baktım oluyor belki bu kişiyi bırakırım’ gibi böyle çok yönlü şekilde aldatmalar meydana geliyor. Pek çok kişi aslında neyse ufak bir konuşma diye aldatma olarak düşünmeyebiliyor"

Uzman, ilişkilerde sosyal medyanın olumsuz etkilerini azaltmak için bilinçli kullanım, açık iletişim ve sınır koymanın önemine dikkat çekiyor. Paylaşımların, etkileşimlerin ve beklentilerin şeffaflıkla ele alınmasının çiftler arasındaki güveni koruyabileceğini belirtti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAZIŞMALAR

