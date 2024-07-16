Sprey mop, çarşaf, ayakkabılık geliyor! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Ucuz alışveriş denilince akla ilk gelen yer olan Şok Market, geçtiğimiz gün yeni indirim listesini açıkladı. Efsane ürünler temmuz ayında yeniden Şok Market'te görücüye çıkacak. Şok'un yeni aktüel ürünler kataloğu 17 Temmuz'dan itibaren geçerlidir. Şok Market'in indirim listesinde toz deterjan, peynir, zeytin çayı, sosis, ketçap, şampuan, bebek bezi ve çok sayıda ürün yer alıyor. Şok Market kataloğundaki ürünleri kaçırmak istemeyeceğiniz seçeneklerle derledik. ŞOK'ta bu hafta geçerli olan indirimli ürünlerin listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 Temmuz 2024 ŞOK İndirimli Ürünleri

İndirimli ürün seçenekleri açıklandı ve 17 Temmuz 2024 tarihinden itibaren aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. Bu hafta her evin ihtiyacı olan yüzlerce üründe indirimlerden yararlanın.



























