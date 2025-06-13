STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Filosunda Bayrak Çekme Töreni Düzenledi

Bayrak Çekme Töreninin Detayları

Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, Birleşmiş Milletler (BM) Filosunda düzenlenen bayrak çekme töreni ile önemli bir uluslararası etkinliğe katıldı. Tören, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı ve The Bodrum Cup işbirliği ile gerçekleştirildi.

Yeniden Nice Limanı’nda

STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı açılış etkinlikleri ve Dünya Okyanus Günü kapsamındaki Ocean Wonders Filosunun kortej geçişi için Nice Limanı'nda yerini aldı. Bayrağın resmi olarak çekilmesi, geminin Ocean Wonders Filosuna katılımını simgelerken, tören STS Bodrum'un güvertesinde yapıldı.

Törene Katılan İsimler

Bayrak çekme törenine, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC) yetkililerinin yanı sıra, Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Danışmanı Elise Ovart Baratte katıldı. Törende flama, geminin kaptanı Mehmet Çetin Bilgin'e teslim edildi.

Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Vizyonu

Bu sembolik an, Türkiye'nin denizcilikteki sürdürülebilirlik vizyonunu ön plana çıkaran güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Nice ile Monaco arasında düzenlenen korteje, dünyanın çeşitli bölgelerinden 118 gemi katılırken, STS Bodrum'un da Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin bulunduğu yelkeniyle katıldığı bildirildi.

STS Bodrum, bu etkinlik sonrasında rotasını farklı Fransa ve İtalya limanlarına çevirecek ve Türkiye’ye dönüş tarihi ise 25 Haziran olarak planlandı.

Dünya Çapında Temsil

Bodrum'un ve Türkiye'nin denizcilik mirasını uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefleyen STS Bodrum, iklim değişikliği, istilacı türler, deniz kirliliği ve mavi ekonomi gibi konulara dikkat çekmekte.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, BOSAV, Maximiles Black The Bodrum Cup ve Bodrum Denizciler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen bu yolculuk, STS Bodrum'un artık Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden özel bir okul gemisi olarak denizcilik tarihindeki yerini güçlendiriyor.

Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'a, Birleşmiş Milletler (BM) Filosunda bayrak çekme töreni gerçekleştirildi. STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı açılış etkinlikleri ve aynı zamanda Dünya Okyanus Günü kapsamında Ocean Wonders Filosunun kortej geçişi için yeniden Nice Limanı'nda hazır bulundu.

Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'a, Birleşmiş Milletler (BM) Filosunda bayrak çekme töreni gerçekleştirildi. STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı açılış etkinlikleri ve aynı zamanda Dünya Okyanus Günü kapsamında Ocean Wonders Filosunun kortej geçişi için yeniden Nice Limanı'nda hazır bulundu.