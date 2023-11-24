Su, elektrik hepsi bedava! O bölgede yaşayanın cebinden para çıkmıyor

TÜRKİYE'NİN O YERİNDE SU VE ELEKTRİK BEDAVA

Nevşehir'in Uçhisar Kasabası'nda, belediye başkanı sosyal belediyecilik anlayışı hayata geçirdiği projeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, hemşerilerine ücretsiz olarak elektrik ve su hizmeti verdiklerini belirtti. Daha önce ücretsiz su hizmetine başlayan belediye şimdi de ücretsiz elektrik hizmeti veriyor. İşte detayları…





Uçhisar Belediyesi, yakın zamanda hizmet vermeye başlayan 2. Güneş Enerji Santralinden elde edilen elektiriğin evlere de verileceğini duyurdu. Böylece ilçede ücretsiz yemek ücretsiz ulaşım desteği de veren belediye yeni bir projeye daha imza atmış olacak. Vatandaşlara sağladığı imkanlarla Türkiye’nin nadir ilçeleri arasında yer alan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’nün projeleri ile önemli bir konuyu daha hallediyor. Başkan Süslü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlamında ikinci bir aş evi kurduk. Bu aş evinden günlük 300 ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek ikramı yapıyoruz'' diyerek yeni bir hizmet olan ücretsiz ulaşım desteğinin de sağlandığını belirtti.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

İlçede Ramazan ve Kurban Bayramları ile Cumhuriyet Bayramı'nda evlere ücretsiz olarak 60 ton suyu verildiğini da hatırlatan Başkan Süslü, "Belediyemize ait 1 megavatlık güneş enerjisi elektrik santrali devreye girdi. Bu santralle belediyemizin elektrik giderlerini karşılamaya başladık. Önümüzdeki dönemlerde 1 megavatlık güneş enerjisi santrali daha kuracağız. Yeni santralimiz tamamlandığında kasaba halkımıza elektriği de ücretsiz vermeyi hedefliyoruz" dedi. Başkan Süslü sosyal belediyecilik anlayışında yeni bir ivme yakaladıklarını belirterek Uçhisar’ ın yaşanılan ilçeler arasında ilk sıralara da yükseldiğini aktardı.