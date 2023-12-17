Sulanmayan yoğurdun formülü bulundu! Tek seferde taş gibi tutuyor

Evde sağlıklı ve lezzetli yoğurt yapmak, bilinmesi gereken bazı püf noktalara sahiptir. Tam yağlı süt tercih edilmeli, çünkü bu, yoğurdun daha iyi tutmasını sağlar. Eğer çiğ süt kullanılıyorsa, süzgeçten geçirilerek ocağa alınmalı. Kepçe ile havalandırarak karıştırın ve kaynatın. Yoğurt mayalama işlemi için ideal sıcaklık 41 derece. Süt kaynadıktan sonra ocaktan alındığında, tahta bir yüzeyin üstüne serilen bir bezle sütü soğumaya bırakın. Mayısalanma için en uygun sıcaklık 41 derece, bu nedenle termometre kullanarak sıcaklığı kontrol etmek gerekli.

YOĞURT MAYALAMANIN PÜF NOKTALARI





Mayısa sulu olmamalı, aksi takdirde yoğurt da sulu olur. Mayısa yoğurdu katı ve kıvamlı hale getirmek adına tuz ve şeker eklemek faydalı olabilir. Şeker, mayayı aktive eder ve daha iyi bir kıvam elde etmenize yardımcı olurken, tuz eklenmesi yoğurdun ekşimesini önler. Yoğurt mayası homojen bir şekilde dağılmalı. Kaynatıp soğuttuğunuz sütten bir kepçe alarak yoğurt mayasına ekleyin. Tahta bir kaşıkla iyice karıştırdıktan sonra, tencerenin ortasına dökün.

Sütün üzerini kapatmamak önemli. Mayısalanan sütün üzerine bir tahta kaşık veya süzgeç koyarak bezle sarın. Bu sayede oluşan buhar sütün üzerinde kalmaz ve yoğurdun sulanması önlenir. Mayısalı yoğurdu 4-5 saat boyunca hiç dokunmadan bekletmek önemli. Dokunmamak için ortam sıcaklığına göre sarın. Kış aylarında yoğurt mayalanıyorsa daha fazla sararak sıcak tutun; yaz aylarında ise daha az örtü kullanın. Aksi takdirde yoğurdunuzun ekşimesine ve sulanmasına neden olabilirsiniz.

Buzdolabında ağzı açık şekilde bekletildikten sonra tüketilmeli. Mayısalanan yoğurt, ağzı açık bir şekilde buzdolabında bir gece beklettikten sonra tüketilebilir. Yoğurdu büyük kaplarda değil, küçük cam kavanozlarda veya kaselerde mayalamak, açıldıkça ekşime ve bozulma riskini azaltabilir.