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Tapuda yeni dönem resmen başladı! Miras paylaşımında sistem sil baştan değişiyor

Tapu işlemlerinde resmen yeni bir dönem başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 17:55
Tapuda yeni dönem resmen başladı! Miras paylaşımında sistem sil baştan değişiyor

Tapu işlemlerinizi artık bu şekilde yapmanız gerekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Miras paylaşımlarının eşit şekilde yapılması için yeni bir dönem başlıyor. Hisseli tapu satışlarının yapılabilmesi için ortak bir kararla noterde bütün hak sahiplerinin hazır olması gerekiyor. Hisse sahipleri isterlerse tapu devir işlemlerini avukata ya da başka birine vekalet vererek yapabiliyor. Hisseli tapu alımlarında Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin eksiksiz şekilde yapılması gerekiyor. 

tapu işlemlerinde yeni dönem

Satışı yapılacak taşınmazın sınırlarının da net şekilde belirlenmesi gerekiyor. Ama hisseli tapu satış işlemlerinde ağabey kardeş ilişkisi varsa noter şartı aranmayacak. Kişiler aynı anne ve babaya sahipse miras malın devredilmesi için yazılı sözleşme yapabilecek. Hisseli tapu kesin satış işlemlerinde pay oranı önemli olmadan bütün pay sahiplerinin ortak onay vermesi gerekecek. Ama bütün hissedarları temsil edecek avukata onay verip işlemlerini kolaylaştırabilecekler. Satış işlemi yapıldıktan sonra kendi payını satan kişi anlaşılan payın maddi karşılığını almaktadır. 

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