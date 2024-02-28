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Tarhanayı daha önce hiç böyle yemediniz! Amasya sıkma tarhanası deneyeni kendine hayran bırakacak

Bu tarifi bir kere denedikten sonra bir daha başka şekilde tarhana yapmayacaksınız! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 20:31
Tarhanayı daha önce hiç böyle yemediniz! Amasya sıkma tarhanası deneyeni kendine hayran bırakacak

Amasya tarhanası tarifini bir kere deneyenler hayran oluyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AMASYA TARHANASI TARİFİ

Tarhana çorbası özellikle kış aylarında şifa olması sebebiyle sık sık tercih ediliyor. Tarhana yapılışı her yörede farklı şekilde uygulanıyor. Amasya sıkma tarhanası ise en çok beğenilen tarhana türlerinden biri olarak biliniyor. Amasya sıkma tarhanası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; kese yoğurt, yarma ve tuz. Çorbanın içi için 4 tane sıkma tarhana, 4 su bardağı su, çorba sosu için 1.5 yemek kaşığı salça, 5-6 diş sarımsak, tuz ve nane. 

amasya sıkma tarhana tarifi

Tarhanayı yapmak için ilk olarak yarmalar pişirilir ve kese yoğurdun üstüne dökülür. Tuz eklenir ve iyice karıştırılır. Daha sonra çanak şekli verilir ve tepsiye dizilir. Üç gün boyunca önlü arkalı çevrilerek kurutulur. Daha sonra 4 tane sıkma tarhana bir kap içine alınır ve üstüne 4 su bardağı su dökülür. Bu işlemin 1 gün öncesinden yapılması gerekiyor. 1 gece suda bekledikten sonra çatal yardımıyla ezilir. Daha sonra tencereye koyulur ve üstüne 4 su bardağı su eklenerek kaynatılır. Yumuşadıktan sonra bir tavada 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve salça kavrulur. Sarımsak, tuz, karabiber ve nane eklenir ve hafifçe kavrulur. Kaynadıktan sonra üstüne sos dökülür ve sıcak şekilde servis yapılır.

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