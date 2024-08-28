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Tarihi Külliyede Yeniden Faaliyete Geçen Çift

Deprem sonrası geri dönen Dizar çifti, 450 yıllık külliyede el emeği ürünlerini satışa sundu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:07
Tarihi Külliyede Yeniden Faaliyete Geçen Çift

Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde Yeniden Doğuş

Geçen yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Hatay'a dönen Zerrin ve Berat Dizar çifti, 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde atölye açarak yeniden müşterileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremde Kaybettikleri İş Yerine Yeniden Kavuşma

59 yaşındaki Zerrin Dizar ve 55 yaşındaki eşi Berat Dizar, depremler sırasında yıkılan iş yerlerinin ardından Aydın'a göç etmiş, sonra memleketleri Hatay'a dönmeye karar vermişlerdi. 11 ay önce Payas Belediyesinin desteği ile tarihi külliyede yenilikçi ürünlerini sergilemeye başladılar.

El Emeği Ürünler ve Yeni Hedefler

Atölyede ahşap rölyefler, duvar süsleri, saatler, çantalar ve hediyelik eşyalar tasarlayarak müşterilerine sunan çift, el sanatlarını Payas Halk Eğitimi Merkezi'nde açacakları kurs ile yeni nesle aktaracaklarını belirtti.

Birlikte Hayata Tutunma

Berat Dizar, "Karı koca birlikte üretümeye çalışıyoruz. Hayallerimizi ve dünyamızı birleştirip işe dönüştürdük." diyerek eşiyle beraber zorlukların üstesinden nasıl geldiklerini vurguladı.

Zerrin Dizar, eşi Berat’ın kendisindeki en büyük destekçi olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte birlikte çalışarak hem kazanç elde ediyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

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