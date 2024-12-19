Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Dilovası Belediyesi'nin Tarihi Zam Kararı

Uzun süredir gündemde olan maaş zammı, nihayet şekillendi. Dilovası Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi ve çalışanların sabırsızlıkla beklediği yeni maaşlar açıklandı. Yapılan anlaşma sonucunda, belediyede en düşük maaş miktarı tam olarak 47.000 TL oldu.

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Sonuçları

Bu süreçte işçilerin haklarını ve maaşlarını artırmak amacıyla gerçekleşen karşılıklı müzakereler, her iki tarafın uzlaşmacı tutumu sayesinde olumlu bir sonuca ulaştı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte çalışanların beklentileri büyük ölçüde karşılanmış oldu.

Başkan Ömeroğlu'ndan Açıklamalar

Belediye Başkanı Ömeroğlu, yeni maaş zammı hakkında yaptığı açıklamada; "Ben de sizler gibi emekçiyim. Emeği ve alın terini bilenlerdenim" diyerek, işçilerin yanında olduğunu vurguladı. Başkan, "Birlikte Dilovası'na en iyi şekilde hizmet edeceğimize inanıyorum. Biz bir ekibiz. Hepimiz aynı ilçeyi, aynı sokakları paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İmzaların atılmasının ardından, belediyedeki çalışanlar büyük bir coşkuyla kutlama yaparak en düşük maaş artışını mutlulukla karşıladı. Bu tarihi zam, işçiler arasında sevinç yarattı ve yeni yıl için umut vadetti.