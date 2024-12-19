DOLAR
35,02 -0,08%
EURO
36,52 -0,46%
ALTIN
2.945,4 -0,99%
BITCOIN
3.542.482,9 0,18%

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Dilovası Belediyesi, çalışanlarının maaşını tarihi bir zamla 47.000 TL'ye yükseltti. DİSK Genel-İş Sendikası ile yapılan anlaşma sonunda mutlu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:51
Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Dilovası Belediyesi'nin Tarihi Zam Kararı

Uzun süredir gündemde olan maaş zammı, nihayet şekillendi. Dilovası Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi ve çalışanların sabırsızlıkla beklediği yeni maaşlar açıklandı. Yapılan anlaşma sonucunda, belediyede en düşük maaş miktarı tam olarak 47.000 TL oldu.

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Sonuçları

Bu süreçte işçilerin haklarını ve maaşlarını artırmak amacıyla gerçekleşen karşılıklı müzakereler, her iki tarafın uzlaşmacı tutumu sayesinde olumlu bir sonuca ulaştı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte çalışanların beklentileri büyük ölçüde karşılanmış oldu.

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Başkan Ömeroğlu'ndan Açıklamalar

Belediye Başkanı Ömeroğlu, yeni maaş zammı hakkında yaptığı açıklamada; "Ben de sizler gibi emekçiyim. Emeği ve alın terini bilenlerdenim" diyerek, işçilerin yanında olduğunu vurguladı. Başkan, "Birlikte Dilovası'na en iyi şekilde hizmet edeceğimize inanıyorum. Biz bir ekibiz. Hepimiz aynı ilçeyi, aynı sokakları paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İmzaların atılmasının ardından, belediyedeki çalışanlar büyük bir coşkuyla kutlama yaparak en düşük maaş artışını mutlulukla karşıladı. Bu tarihi zam, işçiler arasında sevinç yarattı ve yeni yıl için umut vadetti.

İLGİLİ HABERLER

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu
2
Edirne'de 'Balkanlar ve Edirne' Söyleşisi Gerçekleşti
3
Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek
4
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
5
BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!
6
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de
7
İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseriyle Coşturdu

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde