Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Asil ve yedek aday listesi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1500 İŞÇİ ALACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 1500 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. İŞKUR aracılığıyla alınan başvurular sona erdi. Başvuru yapan adaylar arasından kura ile belirlenecek olan asıl ve yedek adaylar bugün belli oluyor.







KURA İŞLEMLERİ CANLI YAYINDA!

Kura işlemleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekiliyor. Kura işlemleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın YouTube kanalı olan Tarım TV’den canlı olarak yayınlanıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ALIMLARI HANGİ KADROLARDA?





Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 işçi alımını farklı kadrolarda gerçekleştirecek. Alınacak işçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev yapacak. Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şöyle:

198 Tarla İşçisi, 184 Bahçe İşçisi, 64 Sera İşçisi, 30 Bahçıvan, 308 Laboratuvar Hizmetleri İşçisi, 152 Hayvan Bakıcısı, 49 Aşçı, 37 Aşçı Yardımcısı, 9 Ağır Vasıta Şoförü, 42 Bulaşıkçı, 28 Bekçi, 15 Boya Badanacı, 60 Elektrikçi, 27 İnşaat Ustası, 19 İş Makinesi Operatörü, 18 Garson, 15 Kaynakçı, 5 Kaptan, 3 Kasap, 34 Kaloriferci, 16 Marangoz, 8 Motor Ustası, 34 Otobüs Şoförü, 70 Tesisatçı, 36 Usta Öğretici, 39 Traktör Sürücüsü,

KURA SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura işlemleri sonrasında asıl ve yedek aday listeleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.tarimorman.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar, kura sonuçlarını bu siteden takip edebilecek.

KURA SONUCU TESLİM EDİLECEK BELGELER NELER?

Kura sonucunda asıl olarak belirlenen adayların, belirlenen süre içerisinde aşağıdaki belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim etmeleri gerekiyor:

Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) örneği

İkametgâh belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir) Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir) Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunu için gerekli olan öğrenim belgesi Özel şartlarda belirtilen sertifika (Belge) Özel şartlarda belirtilen SGK hizmet dökümü belgesi (Hizmet döküm belgesi kare kodlu olacaktır) Çalışmaya engel bir sağlık halinin olmadığına dair sağlık raporu (Tek hekim raporu yeterlidir)

-Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başladı ve ne zaman bitti?



Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları 15 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 21 Şubat 2024 tarihinde sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura işlemleri ne zaman ve nerede yapılıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura işlemleri 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda yapılıyor. Kura işlemleri Tarım TV’den canlı olarak yayınlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman ve nereden duyurulacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, kura işlemleri sonrasında www.tarimorman.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar, kura sonuçlarını bu siteden takip edebilecek