Tarım Bakanlığı 5500 sözleşmeli personel alımı: Güvenlik, temizlik ve büro kadrolarına başvuracaklar dikkat! KPSS taban puanları belli oldu!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5500 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak için ÖSYM aracılığıyla KPSS 2024/4 tercihleriyle 5500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirdi. Bakanlık, farklı eğitim seviyelerinden ve kadrolardan personel alımı yaptı. Adaylar, tercih sonuçlarını ve yerleştirme bilgilerini ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek.







Tarım ve Orman Bakanlığı Mezuniyetlere Göre Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tercih kılavuzunda belirttiği üzere; Lise mezunu 1791, Ön Lisans mezunu 1484, Lisans mezunu 2225 olmak üzere toplam 5500 personel alımı yaptı. Personel alımı yapılan kadrolar ve kontenjanlar şöyle:

Lise Mezunu Kadro ve Kontenjanlar:

281 Destek Personeli (Şoför)

1433 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

77 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Ön Lisans Mezunu Kadro ve Kontenjanlar:

970 Büro Personeli

10 Aşçı

206 Şoför

2 Gemi Adamı

78 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

56 Laborant

162 Orman Muhafaza Memuru

Lisans Mezunu Kadro ve Kontenjanlar:

118 Büro Personeli

33 Biyolog

1422 Mühendis

652 Veteriner Hekim

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı Tercih Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

ÖSYM, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00 itibarıyla KPSS 2024/4 tercih sonuçlarını ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri açıkladı. Adaylar, tercih sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.





Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı Tercih Yapan Aday Sayısı ve Mezuniyetlere Göre Dağılımı

ÖSYM’nin duyurusuna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5500 sözleşmeli personel alımına yoğun ilgi gösterildi. Toplam 255.687 aday tercih yaptı. Mezuniyetlere göre tercih yapan aday sayısı ve dağılımı şöyle:

Lise mezunu: 97.456 aday (%38,1)

Ön Lisans mezunu: 64.789 aday (%25,3)

Lisans mezunu: 93.442 aday (%36,6)

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı KPSS Taban Puanları Ne Oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yaptı. Bu kapsamda, mezuniyetlere göre KPSS taban puanları şöyle belirlendi:

Lise Mezunu KPSS Taban Puanı:

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Düzce İl Şb.Md. Düzce Şefliği DÜZCE Destek Personeli (Şoför) kadrosunda KPSS 74,93769 puan ile atama yapıldı.

Ön Lisans Mezunu KPSS Taban Puanı:

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Küre İlçe Müdürlüğü KASTAMONU Büro Personeli kadrosunda KPSS 71,86894 puan ile atama yapıldı.

Lisans Mezunu KPSS Taban Puanı:

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Müdürlüğü İSTANBUL Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) kadrosunda KPSS 65,62939 puan ile atama yapıldı. SONUÇLAR VE SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı, KPSS 2024/4 tercihleri kapsamında yapıldı. Tercih işlemleri 7 Şubat 2024 tarihinde sona erdi. Tercih sonuçları 19 Şubat 2024 tarihinde açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından farklı kadrolara yapılacak. Alım yapılacak kadrolar şunlardır: Destek Personeli (Şoför, Temizlik Görevlisi, Aşçı, Gemi Adamı), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli, Laborant, Orman Muhafaza Memuru, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı için KPSS taban puanları ne oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı için KPSS taban puanları, mezuniyetlere göre şöyle belirlendi: Lise mezunu için 74,93769, Ön Lisans mezunu için 71,86894, Lisans mezunu için 65,62939.