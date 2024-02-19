Bist 100
9.377,01 1%
DOLAR
30,87 0,09%
EURO
33,29 0,12%
ALTIN
2.003,74 0,43%

Tarım Bakanlığı 5500 sözleşmeli personel alımı: Güvenlik, temizlik ve büro kadrolarına başvuracaklar dikkat! KPSS taban puanları belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, KPSS 2024/4 kapsamında 5500 sözleşmeli personel alımı yaptı. ÖSYM, tercih sonuçlarını ve yerleştirme bilgilerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:28
Tarım Bakanlığı 5500 sözleşmeli personel alımı: Güvenlik, temizlik ve büro kadrolarına başvuracaklar dikkat! KPSS taban puanları belli oldu!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5500 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak için ÖSYM aracılığıyla KPSS 2024/4 tercihleriyle 5500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirdi. Bakanlık, farklı eğitim seviyelerinden ve kadrolardan personel alımı yaptı. Adaylar, tercih sonuçlarını ve yerleştirme bilgilerini ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek.

personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı Mezuniyetlere Göre Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tercih kılavuzunda belirttiği üzere; Lise mezunu 1791, Ön Lisans mezunu 1484, Lisans mezunu 2225 olmak üzere toplam 5500 personel alımı yaptı. Personel alımı yapılan kadrolar ve kontenjanlar şöyle:

Lise Mezunu Kadro ve Kontenjanlar:

281 Destek Personeli (Şoför)

1433 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

77 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Ön Lisans Mezunu Kadro ve Kontenjanlar:

970 Büro Personeli

10 Aşçı

206 Şoför

2 Gemi Adamı

78 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

56 Laborant

162 Orman Muhafaza Memuru

Lisans Mezunu Kadro ve Kontenjanlar:

118 Büro Personeli

33 Biyolog

1422 Mühendis

652 Veteriner Hekim

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı Tercih Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

ÖSYM, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00 itibarıyla KPSS 2024/4 tercih sonuçlarını ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri açıkladı. Adaylar, tercih sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. 

personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı Tercih Yapan Aday Sayısı ve Mezuniyetlere Göre Dağılımı

ÖSYM’nin duyurusuna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5500 sözleşmeli personel alımına yoğun ilgi gösterildi. Toplam 255.687 aday tercih yaptı. Mezuniyetlere göre tercih yapan aday sayısı ve dağılımı şöyle:

Lise mezunu: 97.456 aday (%38,1)

Ön Lisans mezunu: 64.789 aday (%25,3)

Lisans mezunu: 93.442 aday (%36,6)

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı KPSS Taban Puanları Ne Oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yaptı. Bu kapsamda, mezuniyetlere göre KPSS taban puanları şöyle belirlendi:

Lise Mezunu KPSS Taban Puanı:

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Düzce İl Şb.Md. Düzce Şefliği DÜZCE Destek Personeli (Şoför) kadrosunda KPSS 74,93769 puan ile atama yapıldı.

Ön Lisans Mezunu KPSS Taban Puanı:

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Küre İlçe Müdürlüğü KASTAMONU Büro Personeli kadrosunda KPSS 71,86894 puan ile atama yapıldı.

Lisans Mezunu KPSS Taban Puanı:

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Müdürlüğü İSTANBUL Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) kadrosunda KPSS 65,62939 puan ile atama yapıldı.

SONUÇLAR VE SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı, KPSS 2024/4 tercihleri kapsamında yapıldı. Tercih işlemleri 7 Şubat 2024 tarihinde sona erdi. Tercih sonuçları 19 Şubat 2024 tarihinde açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından farklı kadrolara yapılacak. Alım yapılacak kadrolar şunlardır: Destek Personeli (Şoför, Temizlik Görevlisi, Aşçı, Gemi Adamı), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli, Laborant, Orman Muhafaza Memuru, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı için KPSS taban puanları ne oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı için KPSS taban puanları, mezuniyetlere göre şöyle belirlendi: Lise mezunu için 74,93769, Ön Lisans mezunu için 71,86894, Lisans mezunu için 65,62939.

İLGİLİ HABERLER

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Kova burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Kova burcu yorumu

Volkswagen yılın kampanyasını patlattı! Bu fiyatı kaçıran yaya kalacak

Volkswagen yılın kampanyasını patlattı! Bu fiyatı kaçıran yaya kalacak

60 yaş üzeri vatandaşın yüzünü güldürecek açıklama! Her ay 5 bin lira ödenecek

60 yaş üzeri vatandaşın yüzünü güldürecek açıklama! Her ay 5 bin lira ödenecek

SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!

SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor
2
Tarım Bakanlığı 5500 sözleşmeli personel alımı: Güvenlik, temizlik ve büro kadrolarına başvuracaklar dikkat! KPSS taban puanları belli oldu!
3
Gizli Niteliklerinizi İllüzyon Testi ile Öğrenin: İlk Gördüğünüz Şey Kişiliğinizin Sırlarını Veriyor
4
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Yengeç burcu yorumu
5
Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor
6
Yaş ve KPSS şartını sağlayanlara AFAD kapıları açıldı! Dolgun maaşlı iş fırsatı
7
Işıl ışıl parkeler bu karışımla mümkün! Birkaç damlası bile evi tertemiz gösterecek

İşçiye zamlı ödeme çıktı! 2024 yılında en az 20.002 TL alabileceksiniz

Işıl ışıl parkeler bu karışımla mümkün! Birkaç damlası bile evi tertemiz gösterecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Balık burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Kova burcu yorumu

60 yaş üzeri vatandaşın yüzünü güldürecek açıklama! Her ay 5 bin lira ödenecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Oğlak burcu yorumu

İSTGÜVEN 120 Güvenlik Görevlisi Arıyor! İşte Başvuru Detayları ve Şartları

SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!

Bizim Toptan Marketlerde Ramazan kolisi satışa çıktı! Tek fiyat kampanyası

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Yay burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Akrep burcu yorumu

Volkswagen yılın kampanyasını patlattı! Bu fiyatı kaçıran yaya kalacak