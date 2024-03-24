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Tarım Kredi Market indirimi nirvanaya çıkardı! O ürünlerde yüzde 40'a varan süper Ramazan indirimi

Gaziantep bölgesindeki Tarım Kredi Marketler zinciri, müşterilerine müjdeli haberler verdi. Ramazan Bayramı’nın bitimine kadar sürecek olan özel indirimlerin devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 23:37
Tarım Kredi Market indirimi nirvanaya çıkardı! O ürünlerde yüzde 40'a varan süper Ramazan indirimi

Ramazan ayı boyunca, ekonomik alışverişin peşinde olan vatandaşlar, market zincirlerinin sunacağı indirim kampanyalarını dikkatle izliyorlar. Ramazan’a özgü sabitlenmiş fiyatlar ve çeşitli promosyonlarla tüketicilerin ilgisini çeken Tarım Kredi Market, mevcut indirimlere ek olarak yeni bir kampanya daha başlattı. 16 Mart itibarıyla başlayan ve tüketicilere yeni indirimli ürünler sunan bu kampanya, Ramazan ayında avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için çekici seçenekler sağlıyor.

TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER

Cazip fiyat avantajlarından yararlanmak isteyen tüketiciler, Tarım Kredi Market’in kampanya haberini duyar duymaz mağazalara akın etti. Dört haftalık süreyi kapsayan bu özel indirim dönemi, 16 Mart 2024’te başlamış olup, Tarım Kredi Market’in sunduğu birbirinden avantajlı yeni indirimli ürünlerle tüketicilerin beğenisine sunuldu.

  • TK markalı olgunlaştırılmış üç dilim peynir: 125 TL
  • TK markalı olgunlaştırılmış beyaz peynir: 125 TL
  • TK markalı olgunlaştırılmış üç dilim peynir (Keçi ve inek sütü karışımı - Koyun ve inek sütü karışımı): 129,90 TL
  • TK markalı olgunlaştırılmış beyaz peynir (Tam yağlı inek sütünden yapılmış): 210 TL

aktüel ürünler

aktüel ürünler

aktüel ürünler

aktüel ürünler

aktüel ürünler

aktüel ürünler

aktüel ürünler

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Tarım Kredi Market indirimi nirvanaya çıkardı! O ürünlerde yüzde 40'a varan süper Ramazan indirimi

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