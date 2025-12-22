Tarsus’ta fındık lahmacun ve kaynar tarifleri kayıt altına alındı

Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri projesi kapsamında, Tarsus'a özgü fındık lahmacun ve kaynar içeceğinin tarifleri usta ellerde uygulamalı olarak kayda geçirildi. Çalışma, Tarsus gastronomisinin tescillenmiş ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Projenin yürütücüleri ve önceki uygulamalar

Etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) üyesi TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Kurul daha önce analı-kızlı, lahana sarması, vardabit, humus, kokulu çörek, Çamalan çöreği gibi yöresel lezzetlerin tariflerini de kayıt altına almıştı.

Usta ellerde uygulamalı kayıt

Program, TADEKA'nın tarihi özelliklere sahip hizmet binasının bahçesinde yapıldı. Tarsus fındık lahmacunun tanıtımında katkısı olan Murat Gül hamur ve iç hazırlığının her aşamasını uygulamalı olarak gösterdi, ardından kendi fırınında pişirme sürecini gerçekleştirdi. Tarihi Kırkkaşık Bedesteni'nde 15 yıldır baharatlarla kaynar içeceğinin tanıtımını yapan Serpil Demir ise 7 çeşit baharattan oluşan kaynar tarifini bölge kültüründeki yeriyle anlatarak hazırladı. Tüm uygulamalar kayıt altına alındı.

Amaç: Tarsus gastronomisini görünür kılmak

Murat Topçuoğlu, TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu Sözcüsü, projenin verimli şekilde ilerlediğini belirterek projenin hedeflerini açıkladı. Topçuoğlu, 'Bu hafta Yöresel Yemek Hikayeleri projemizde kaynar ve Tarsus fındık lahmacununu ele aldık. Daha önce analı-kızlı, Çamalan çöreği ve humus yapmıştık' dedi. Ayrıca, 'Tarsus, medeniyetlere 10 bin yıldır şahitlik etmiş bir şehir. Bu şehrin kendine özgü bir de gastronomisi var. Biz bunu gün yüzüne çıkartmak istiyoruz' ifadelerini kullandı. Topçuoğlu, hedeflerinin Tarsus gastronomisini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak olduğunu ve bu çalışmalarda emeği geçenlere, özellikle Başkan Vahap Seçer'e teşekkür ettiğini söyledi.

Ustaların katkıları

Murat Gül, baba mesleği fırıncılık kapsamında 30 yıldır fındık lahmacun yaptığını belirterek bu tür tanıtımların müşteri portföyünü genişlettiğini ve Tarsus'un coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı. Serpil Demir ise kaynar içeceğinin bir doğum şerbeti olarak bölgedeki önemine değinerek, 'Unutulmaya yüz tutmuş bu damak tadını yaşatmaya karar verdim. 15 yıldır kaynar yapıyorum' dedi ve gastronomi kurulu ile kaynar yapımının kayda alınmasının bu mirası korumaya hizmet ettiğini belirtti.

Not: Proje, Tarsus'un zengin gastronomi mirasını belgeleyip yaygınlaştırmayı amaçlayan sürekli çalışmalardan biridir.

