DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,17%
ALTIN
6.073,22 -1,69%
BITCOIN
3.847.950,34 -1,86%

Tarsus’ta Fındık Lahmacun ve Kaynar Tarifleri Kayıt Altına Alındı

TADEKA'nın 'Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri' projesi kapsamında Tarsus'a özgü fındık lahmacun ve kaynar içeceğinin tarifleri usta ellerde kayıt altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:31
Tarsus’ta Fındık Lahmacun ve Kaynar Tarifleri Kayıt Altına Alındı

Tarsus’ta fındık lahmacun ve kaynar tarifleri kayıt altına alındı

Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri projesi kapsamında, Tarsus'a özgü fındık lahmacun ve kaynar içeceğinin tarifleri usta ellerde uygulamalı olarak kayda geçirildi. Çalışma, Tarsus gastronomisinin tescillenmiş ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Projenin yürütücüleri ve önceki uygulamalar

Etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) üyesi TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Kurul daha önce analı-kızlı, lahana sarması, vardabit, humus, kokulu çörek, Çamalan çöreği gibi yöresel lezzetlerin tariflerini de kayıt altına almıştı.

Usta ellerde uygulamalı kayıt

Program, TADEKA'nın tarihi özelliklere sahip hizmet binasının bahçesinde yapıldı. Tarsus fındık lahmacunun tanıtımında katkısı olan Murat Gül hamur ve iç hazırlığının her aşamasını uygulamalı olarak gösterdi, ardından kendi fırınında pişirme sürecini gerçekleştirdi. Tarihi Kırkkaşık Bedesteni'nde 15 yıldır baharatlarla kaynar içeceğinin tanıtımını yapan Serpil Demir ise 7 çeşit baharattan oluşan kaynar tarifini bölge kültüründeki yeriyle anlatarak hazırladı. Tüm uygulamalar kayıt altına alındı.

Amaç: Tarsus gastronomisini görünür kılmak

Murat Topçuoğlu, TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu Sözcüsü, projenin verimli şekilde ilerlediğini belirterek projenin hedeflerini açıkladı. Topçuoğlu, 'Bu hafta Yöresel Yemek Hikayeleri projemizde kaynar ve Tarsus fındık lahmacununu ele aldık. Daha önce analı-kızlı, Çamalan çöreği ve humus yapmıştık' dedi. Ayrıca, 'Tarsus, medeniyetlere 10 bin yıldır şahitlik etmiş bir şehir. Bu şehrin kendine özgü bir de gastronomisi var. Biz bunu gün yüzüne çıkartmak istiyoruz' ifadelerini kullandı. Topçuoğlu, hedeflerinin Tarsus gastronomisini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak olduğunu ve bu çalışmalarda emeği geçenlere, özellikle Başkan Vahap Seçer'e teşekkür ettiğini söyledi.

Ustaların katkıları

Murat Gül, baba mesleği fırıncılık kapsamında 30 yıldır fındık lahmacun yaptığını belirterek bu tür tanıtımların müşteri portföyünü genişlettiğini ve Tarsus'un coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı. Serpil Demir ise kaynar içeceğinin bir doğum şerbeti olarak bölgedeki önemine değinerek, 'Unutulmaya yüz tutmuş bu damak tadını yaşatmaya karar verdim. 15 yıldır kaynar yapıyorum' dedi ve gastronomi kurulu ile kaynar yapımının kayda alınmasının bu mirası korumaya hizmet ettiğini belirtti.

Not: Proje, Tarsus'un zengin gastronomi mirasını belgeleyip yaygınlaştırmayı amaçlayan sürekli çalışmalardan biridir.

TARSUS’A ÖZGÜ FINDIK LAHMACUN VE KAYNAR İÇECEĞİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ‘TARSUSİ YÖRESEL YEMEK...

TARSUS’A ÖZGÜ FINDIK LAHMACUN VE KAYNAR İÇECEĞİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ‘TARSUSİ YÖRESEL YEMEK HİKAYELERİ’ PROJESİ KAPSAMINDA USTA ELLERDE YAPILARAK TARİFLERİYLE KAYIT ALTINA ALINDI.

TARSUS’A ÖZGÜ FINDIK LAHMACUN VE KAYNAR İÇECEĞİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ‘TARSUSİ YÖRESEL YEMEK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı Yeniden Başladı
2
Sivas'ta Doğa Gezisinde Kurt Ağzında Ördekle Görüntülendi
3
Tunceli, Kadına Yönelik Şiddette Ülkeye Örnek Oluyor
4
Palandöken'de Sezon Açıldı — Erzurum'da Kar Keyfi
5
Kars'ta 'Zincirleme Kovalamaca': Kurtlar Tilkiyi, Köpekler Kurtları Kovaladı
6
Elazığ'da Yıl Bitmeden Çifte Sevinç: Üreticinin İkiz Buzağı Mutluluğu
7
Çıldır Gölü'nde Buz Kütleleri Sahile Vurdu

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu