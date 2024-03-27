Bist 100
8.806,72 0%
DOLAR
32,26 0,26%
EURO
35,13 0,67%
ALTIN
2.260,6 0,82%

Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı

Diyarbakır'da bir otomobil sürücüsü, aracını tartıştığı trafik polislerinin üzerine sürdü. Otomobilin çarpmasıyla yere düşen bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:52
Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı

Diyarbakır'da tartıştığı trafik polislerinin üzerine otomobili süren ve olaya müdahale etmek isteyen bir kişiye de çarpan sürücü kaçtı. Otomobilin çarptığı kişi yere düşerek ezilmekten son anda kurtuldu. Olay kameraya yansırken, şüpheli sürücü kaçtı. Şüphelinin kullandığı otomobil 1 kilometre sonra terk edilmiş olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan otomobilin ismi henüz belirlenemeyen sürücüsü ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı. Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Başka bir trafik polisi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı.Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı

ARACI TRAFİK POLİSLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kargaşa sırasında sürücü sürücü, otomobile binerek hareket ettirdi. Trafik polislerinin üzerine otomobili süren sürücü daha sonra tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı. Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili ara sokağa bırakarak, kaçtı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtıTartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtıTartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtıTartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtıTartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtıTartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı

İLGİLİ HABERLER

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu
4
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
5
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
6
O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart
7
Kamuda 39 bin TL maaşla personel alımı başlatıldı! KPSS'li KPSS'siz dev fırsat

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

4 gün içinde mazot, benzin, LPG alacaklara müjde! IBAN'a otomatikman para olarak yatacak

Ev almak isteyene aylık 7000 TL taksit imkanı! 2 kamu bankasından bayram ettiren konut kredisi!

Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama