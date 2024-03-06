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Tavukları nar gibi kızartmanın pratik yolu! Ünlü lokantalar hep bunu yapıyormuş

Evde fırında nar gibi kızarmış tavuk budu yapmanın tarifi haberimizde...

Yayın Tarihi: 06.03.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 19:15
Tavukları nar gibi kızartmanın pratik yolu! Ünlü lokantalar hep bunu yapıyormuş

Evde fırında nar gibi kızarmış tavuk budu yapmak oldukça pratik ve lezzetli bir seçenek. İşte size fırında tavuk but tarifinin detayları...

EVDE YAPMAK ÇOK KOLAY

Çevirmeciye gitmenize gerek yok. Tavuk budunun nar gibi kızarmasını sağlayan tüyo

Malzemeler

- 4 adet tavuk but

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 2 diş sarımsak (rendelenmiş)

- Yarım çay kaşığı pul biber

- Yarım çay kaşığı kekik

- Yarım çay kaşığı kimyon

- Yarım çay kaşığı karabiber

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 küçük boy soğan (rendelenmiş)

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

1. Öncelikle fırını 180-200 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın.

2. Bir karıştırma kabında rendelenmiş soğanı, sarımsağı, domates salçasını, yoğurdu, sıvı yağı ve baharatları iyice karıştırın.

3. Tavuk butlarını temizleyin ve fazla derilerini keserek üzerine çizikler atın.

4. Hazırladığınız sosu tavuk butlarının her tarafına sürün, özellikle çiziklerin içine iyice yayın.

5. Tavukları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin ve önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 1 saat pişirin. Pişme süresi, tavukların boyutuna ve fırının özelliğine göre değişebilir, bu yüzden ara ara kontrol edin.

6. Tavuk butlarının güzelce kızardığını ve piştiğini gördüğünüzde fırından çıkarıp servise hazır hale getirin.

Bu tarif sayesinde misafirlerinizi veya ailenizi lezzetli bir yemeğin tadıyla buluşturabilirsiniz. Afiyet olsun!

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