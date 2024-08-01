TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.), 30 memur alımı için adaylardan istenen belgeleri ve başvuru detaylarını içeren bir duyuru yayımladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM aracılığı ile yerleştirme sonuçları açıklanan memur alımında, adayların hangi belgeleri hazırlamaları gerektiği ve belgelerin teslim edileceği son tarih belirtilmiş durumda. İşte TEDAŞ memur alımı ile ilgili tüm detaylar.







TEDAŞ MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

TEDAŞ’ın yayımladığı duyuruya göre, toplamda 30 memur alımı gerçekleştirilecek. İşte alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjan detayları:

- 4 Avukat

- 21 Memur

- 5 Mühendis

BELGE TESLİM TARİHİ VE ADRESİ

Adayların istenen belgeleri en geç 16 Ağustos 2024 tarihine kadar elden veya posta yoluyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerin teslim edilmesi gereken adres ise şu şekildedir:

Adres: TEDAŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No:2, KLMN Blok, Kat:2, Balgat/ANKARA

İSTENEN BELGELERİN LİSTESİ

TEDAŞ, 30 memur alımı için adaylardan aşağıdaki belgeleri talep etmektedir:

1. Mezun Belgesi ve Diploma: E-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi ile diplomanın bir fotokopisi veya üniversite ya da noter onaylı diploma sureti.

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kimlik fotokopisi.

3. Adli Sicil Belgesi: www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınabilir.

4. Vesikalık Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5x6 cm ölçüsünde vesikalık fotoğraf (erkek adaylar için kravatlı).

5. Sağlık Kurulu Raporu: Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

6. Atama Başvuru Formu ve Hizmet Beyannamesi: TEDAŞ’ın resmi internet sitesinde (www.tedas.gov.tr) DUYURULAR kısmında yer alan formlar (1 suret).

7. Hizmet Belgesi: Kamuda hizmeti bulunan adaylar için görev yaptıkları kurumlardan alacakları onaylı hizmet belgesi, özel sektörde hizmeti bulunan adaylar için e-devlet üzerinden alacakları hizmet belgesi.

8. YDS Sonuç Belgesi: Varsa YDS sonuç belgesi (A, B veya C düzeyinde olanlar için).

9. Hazırlık Eğitimi Belgesi: Ortaokul veya lisede hazırlık eğitimi almış adayların buna ilişkin belge sureti.

10. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (askerlik şubesinden, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden, askerde olan adaylar ise birliklerinden temin edebilir), askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi.

11. Avukatlar İçin Ek Belgeler:

- Avukatlık Ruhsatnamesi

- Avukatlık staj belgesi

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuruda bulunacak adayların belgelerini zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmeleri büyük önem taşımaktadır. Belgelerin belirtilen tarihe kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekmektedir. Belgelerin eksik ya da geç teslim edilmesi durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

TEDAŞ MEMUR ALIMI İÇİN DİĞER DETAYLAR

TEDAŞ’ın memur alımı duyurusunda belirtilen kontenjanlar kapsamında avukat, memur ve mühendis pozisyonlarına yerleştirme yapılacak. Bu pozisyonlar için adaylardan istenen belgeler, genel olarak eğitim, sağlık durumu, adli sicil ve askerlik durumu gibi bilgileri kapsamaktadır. Ayrıca, avukat pozisyonu için avukatlık ruhsatnamesi ve staj belgesi gibi ek belgeler de talep edilmektedir.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmasıdır. Adayların belgelerini elden teslim etmeleri durumunda, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne mesai saatleri içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla gönderim yapacak adayların ise belgelerinin belirtilen adrese zamanında ulaşmasını sağlamak amacıyla erken gönderim yapmaları önerilmektedir.

TEDAŞ memur alımı ile ilgili daha fazla bilgi ve duyurular için TEDAŞ’ın resmi internet sitesini (www.tedas.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz. Başvuru süreci ve istenen belgelerle ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Adaylara başvuru sürecinde başarılar dileriz.