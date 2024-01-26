TEİAŞ İşçi Alımı İçin Kura Tarihi Belli Oldu

TEİAŞ, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş., 15 farklı ilde 22 işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak kadro ve pozisyonlar ise şöyle: 15 teknisyen, 1 tekniker, 2 eski hükümlü büro işçisi ve 4 engelli büro işçisi. Alım yapılacak iller ise şunlar: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun. Başvurular 19 Ocak 2024 tarihinde sona erdi. Başvuru yapan adaylar, kura çekilişi için heyecanla bekliyor.





KURA ÇEKİLİŞİ 8 ŞUBAT’TA TEİAŞ,

22 işçi alımı için kura çekilişi tarihini açıkladı. Buna göre, kura çekilişi 8 Şubat 2024 tarihinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Kura çekilişi öncesinde, başvuru yapan adayların nihai listesi oluşturulacak. Bu listede, tekniker alımı için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olan adaylar, teknisyen alımı için ise KPSS şartı aranmayan adaylar yer alacak. Ayrıca, öncelik hakkına sahip olan adaylar da listeye dahil edilecek. Liste üzerinden, açık iş sayısının dört katı kadar aday, kura ile belirlenecek ve sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, TEİAŞ bünyesinde işe başlayacak. Başvuru işlemleri ve detaylı bilgiler için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi ziyaret edilebilir.

TEİAŞ personel alımı ne zaman yapılacak? TEİAŞ personel alımı için başvurular 19 Ocak 2024 tarihinde sona erdi. Kura çekilişi 8 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.



TEİAŞ personel alımı hangi illerde yapılacak? TEİAŞ personel alımı Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun illerinde yapılacak.

TEİAŞ personel alımı hangi kadrolarda yapılacak? TEİAŞ personel alımı 15 teknisyen, 1 tekniker, 2 eski hükümlü büro işçisi ve 4 engelli büro işçisi kadrolarında yapılacak.

TEİAŞ personel alımı için KPSS şartı var mı? TEİAŞ personel alımı için tekniker alımı için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan şartı var. Teknisyen alımı için ise KPSS şartı aranmıyor.