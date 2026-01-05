DOLAR
TEK Kış Fest Tekirdağ’ı Isıttı: 4. Hafta Coşkusu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği TEK Kış Fest, 4. haftasında altı ilçede yoğun ilgi gördü; Kent Orkestrası Süleymanpaşa Meydanı’nda konser verdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:59
TEK Kış Fest 4. haftasında da yoğun ilgi topladı

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ve 13 Aralıktan bu yana şehre renk katan TEK Kış Fest, dördüncü haftasında da Tekirdağlılardan yoğun ilgi gördü. 3-4 Ocak tarihlerinde altı ilçede eş zamanlı düzenlenen etkinlikler, soğuk havaya rağmen kent sakinlerine keyifli anlar sundu.

Kent Orkestrası ritmi yükseltti

Festival programı kapsamında 3 Ocak Cumartesi Hayrabolu ve 4 Ocak Pazar Çorlu ilçelerinde sahne alması planlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konserleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle program değişikliğine gitti. Kent Orkestrası, festivalin dördüncü haftasında 4 Ocak Pazar günü Süleymanpaşa Mustafa Kemal Atatürk Meydanında sahne alarak etkinliğe enerji kattı.

Altı ilçede festival rüzgârı esti

Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Kapaklı ve Muratlı ilçelerinde hafta sonu kurulan festival alanları; çocuk atölyeleri, canlı müzik yayınları ve sıcak ikramlarla kışın tadını çıkarmak isteyenlerin buluşma noktası oldu. Pamuk şekeri ve popcorn ikramlarıyla eğlenen çocuklara, kadın kooperatifleri ve yerel üreticilerin el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar eşlik etti.

Yerel esnafa destek: Alışveriş Günleri

Dört haftadır kentin hafta sonlarını renklendiren TEK Kış Fest’in en dikkat çekici uygulamalarından biri "Alışveriş Günleri (Shopping Day)" oldu. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan uygulama, festival süresince Süleymanpaşada aralıksız devam ediyor. Esnafa destek amacıyla iş yerlerine asılan afişler ve indirimlerde kullanılan özel etiketler sayesinde hem esnaf teşvik ediliyor hem de vatandaşlar uygun fiyatlı alışveriş yapabiliyor.

TEK Kış Fest, Tekirdağ’ın kış turizmine ve sosyal yaşamına canlılık katmaya devam ediyor. Festival, 11 Ocaka kadar sürecek etkinlik programıyla kente renk vermeyi sürdürecek.

