Tekirdağ'da Lodos Kıyıyı Vurdu: Kızıl Yosun Sahili Kapladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında etkili lodos, sahile yoğun kızıl yosun sürükleyip balıkçı teknelerini limana çekti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:33
Tekirdağ'da lodos kıyıyı vurdu

Kızıl yosun sahili kapladı, balıkçılar limana çekildi

Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli lodos, Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında hayatı olumsuz etkiledi.

Sert rüzgarın ve dalgaların etkisiyle denizde biriken yoğun miktarda kızıl yosun sahile sürüklendi; sahil hattının büyük bir bölümü yosunla kaplanırken, görüntü kirliliğinin yanı sıra keskin bir koku da çevrede hissedildi.

Lodos nedeniyle denize açılmakta zorlanan çok sayıda balıkçı teknesi limana çekilirken, açıkta bulunan birçok yük gemisi de güvenlik amacıyla Tekirdağ açıklarında demirlendi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğünü belirterek özellikle küçük tekne sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

