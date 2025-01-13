Tekirdağ'daki Atatürk Evi'nde Ulu Önder'e Ait Hatıra Fincanı Sergileniyor

Ulu Önder'e Ait Hatıra Fincanı Tekirdağ'da Sergileniyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Haziran 1936 tarihinde gerçekleştirdiği ziyareti sırasında kullandığı kahve fincanı ve su bardağı, Atatürk Evi'nde sergilenmeye başladı.

Serginin Açılışı ile İlgili Detaylar

Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel, Atatürk Evi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Biz, bunları yıllarca emanet olarak belediyemizde tuttuk. Şimdi, Atatürk Evi'nde sergilenmesi için sizlere teslim ediyorum." diyerek fincan ve bardağı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'e teslim etti.

Karaküçük, bu eşya ve belgelerin manevi değerinin yüksek olduğunu belirtirken, Türel’e şehrin kültürel mirasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Atatürk'ün ilçeyi ziyareti sırasında, bugün Atatürk Evi olarak kullanılan binanın kendisine ev sahipliği yaptığını dile getiren Karaküçük, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bugün Atatürk Evi olarak hizmet veren binada ağırlandı." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Ziyaretine Dönük Anılar

Bu tarihî ziyarete tanıklık eden 99 yaşındaki Muazzez Arda, Atatürk ilçeye geldiğinde ilkokul öğrencisi olduğunu söyledi. Arda, "Atatürk, beyaz bir trenle geldi. Hepimiz, hükümet denilen yere çıktık ve karşıladık trenden. Atatürk konuşma yaptı ve sonrasında hepimizi sevdi. Bu evde iki genç kız vardı, ona hizmet ettiler ve kahve yaptılar," diyerek o günkü heyecanını ve coşkusunu paylaştı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Haziran 1936'da Tekirdağ'ın Muratlı ilçesini ziyareti sırasında kullandığı kahve fincanı ve su bardağı, Atatürk Evi'nde sergileniyor.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Haziran 1936'da Tekirdağ'ın Muratlı ilçesini ziyareti sırasında kullandığı kahve fincanı ve su bardağı, Atatürk Evi'nde sergileniyor.