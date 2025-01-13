Tekirdağ'daki Atatürk Evi'nde Ulu Önder'e Ait Hatıra Fincanı Sergileniyor

Tekirdağ'daki Atatürk Evi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936'daki ziyaretinde kullandığı kahve fincanı sergileniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:15
Tekirdağ'daki Atatürk Evi'nde Ulu Önder'e Ait Hatıra Fincanı Sergileniyor

Ulu Önder'e Ait Hatıra Fincanı Tekirdağ'da Sergileniyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Haziran 1936 tarihinde gerçekleştirdiği ziyareti sırasında kullandığı kahve fincanı ve su bardağı, Atatürk Evi'nde sergilenmeye başladı.

Serginin Açılışı ile İlgili Detaylar

Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel, Atatürk Evi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Biz, bunları yıllarca emanet olarak belediyemizde tuttuk. Şimdi, Atatürk Evi'nde sergilenmesi için sizlere teslim ediyorum." diyerek fincan ve bardağı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'e teslim etti.

Karaküçük, bu eşya ve belgelerin manevi değerinin yüksek olduğunu belirtirken, Türel’e şehrin kültürel mirasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Atatürk'ün ilçeyi ziyareti sırasında, bugün Atatürk Evi olarak kullanılan binanın kendisine ev sahipliği yaptığını dile getiren Karaküçük, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bugün Atatürk Evi olarak hizmet veren binada ağırlandı." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Ziyaretine Dönük Anılar

Bu tarihî ziyarete tanıklık eden 99 yaşındaki Muazzez Arda, Atatürk ilçeye geldiğinde ilkokul öğrencisi olduğunu söyledi. Arda, "Atatürk, beyaz bir trenle geldi. Hepimiz, hükümet denilen yere çıktık ve karşıladık trenden. Atatürk konuşma yaptı ve sonrasında hepimizi sevdi. Bu evde iki genç kız vardı, ona hizmet ettiler ve kahve yaptılar," diyerek o günkü heyecanını ve coşkusunu paylaştı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Haziran 1936'da Tekirdağ'ın Muratlı ilçesini ziyareti...

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Haziran 1936'da Tekirdağ'ın Muratlı ilçesini ziyareti sırasında kullandığı kahve fincanı ve su bardağı, Atatürk Evi'nde sergileniyor.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Haziran 1936'da Tekirdağ'ın Muratlı ilçesini ziyareti...

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Haziran 1936'da Tekirdağ'ın Muratlı ilçesini ziyareti sırasında kullandığı kahve fincanı ve su bardağı, Atatürk Evi'nde sergileniyor.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'daki Atatürk Evi'nde Ulu Önder'e Ait Hatıra Fincanı Sergileniyor
2
Oyunseverlerin aklını başından alan indirim! ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında
3
Başak burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
4
Balgamı yok eden mucize bulundu! Akciğerlerinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz
5
Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak
6
150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı
7
Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı