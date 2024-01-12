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Onlarca kadroda yer açıldı! Üniversiteye 18 yaş üzeri personel alımı yapılacak

Onlarca kadroda yer açıldı! Üniversiteye 18 yaş üzeri personel alımı yapılacak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bakım, onarım, hayvan bakımı ve tarım gibi farklı branşlarda 31 sürekli işçi alımı yapacak. İşte başvuru sürecine ilgili tüm detaylar...