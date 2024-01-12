Onlarca kadroda yer açıldı! Üniversiteye 18 yaş üzeri personel alımı yapılacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bakım, onarım, hayvan bakımı ve tarım gibi farklı branşlarda 31 sürekli işçi alımı yapacak. İşte başvuru sürecine ilgili tüm detaylar...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VYY), çeşitli branşlarda sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İlan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sayfasında yer aldı.
İş İlanı Detayları
Alınacak İşçi Branşları:
- Bakım ve Onarım Hizmetleri (Makine Bakım ve Onarım İşleri, Elektrikçi, Sıhhi Tesisat İşleri)
- Marangoz
- Hayvan Bakıcısı (Van Kedisi)
- Diğer Hayvan Yetiştirme İşleri
- Diğer Hayvan Yerleştirme İşçileri
- Tarım İşçisi
- Bahçe Bakım İşçisi
Başvuru Şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
- 18-40 yaş aralığında olmak.
- Askerlik ile ilişiği olmamak.
- Van İl sınırları içerisinde ikamet etmek.
- Belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.
Başvuru Tarihleri ve Yeri:
Başvurular, 2 Ocak-8 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden yapılabilecek. Adayların, başvuru sürecini Üniversitenin internet adresinden takip etmeleri önem taşıyor.