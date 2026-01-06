Teksin 2025'te 1 milyon 250 bin Çağrı ile Mersin'in Çözüm Adresi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin çözüm odaklı hizmet modeli Teksin Mersin İletişim Merkezi, 2025 yılında 1 milyon 250 bin çağrıyı yanıtlayarak vatandaşların talep ve şikayetlerini tek merkezden çözüme kavuşturdu. 2020 yılında "Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi" sloganıyla hayata geçirilen merkez, vatandaşların kilometrelerce öteden dahi tek çağrı ile ulaşabildiği bir hizmet sunuyor.

Hizmet kanalları ve erişim

Teksin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca "185" numaralı hattı arayarak ulaşabildiği; aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir Belediyesi ile iletişim kurulabilen bir sistem olarak faaliyet gösteriyor. MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili talepler alınarak ilgili birimlere iletiliyor ve başvurulara geri dönüş sağlanıyor. Vatandaşlar ayrıca çözüm sürecini SMS ile de takip edebiliyor.

Çağrı verileri ve kapsam

2025 yılında 1 milyon 250 bin çağrının yanıtlanmasıyla Mersinlilerin tüm talepleri değerlendirilerek ilgili birimler tarafından çözüme ulaştırıldı. İlçelerde yaşayan vatandaşlar, kent merkezine gelmeden tek bir numara olan 185 üzerinden taleplerini iletebiliyor. 2020 yılından bu yana toplam 5 milyon 276 bin 338 görüşme sağlanmış ve çözüme kavuşturulmuştur.

Mobil uygulama ve şeffaf hizmet

Mobil uygulama sayesinde vatandaşlar taleplerin yanında Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerinden haberdar olabiliyor; kentle ilgili bilgiler tek çağrı veya "tek tıkla" erişilebilir hale geliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmet, erişilebilirlik ve şeffaflık odaklı çalışarak ihtiyaç ve taleplere yönelik hızlı çözümler üretmeyi sürdürecek.

Yetkililerin değerlendirmesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ezgi Başer, Teksin'in vatandaşlar tarafından benimsendiğini ve iletişimlerin arttığını vurguladı. Başer şu değerlendirmeyi paylaştı:

"İstatistiki verilerimize baktığımızda, Başkanımız Vahap Seçer’in de bahsettiği gibi, Teksin, belediye başkanının ve kurumun vatandaşla arasındaki köprüyü çok sağlam kurdu. Yani vatandaşın istekleri, talepleri, şikayetleri çok şeffaf ve çözüm odaklı bir şekilde gerekli yerlere yansıyor. Tüm bu veriler başkanlık düzeyinde yer bulduğu için vatandaş bizzat yönetime katkısını da ortaya koymuş oluyor"

Başer, Teksin'in kentin verilerinin analizinde kritik bir kaynak olduğuna da dikkat çekti ve ekledi:

"Teksin, kentteki herhangi bir alanda nereye yatırım yapılacağından, ‘burada bir bölge alarm veriyor’ sonucuna ulaşmamıza kadar birçok istatistik veriyi oluşturan bir yer. Yani sadece çağrı karşılayan, bu çağrıları tasnifleyen bir yer değil. Önemi de aslında burada ortaya çıkıyor"

2026 taahhüdü

Başer, 2026 yılında da aynı hassasiyetle vatandaşlarla bir arada olacaklarını belirterek vatandaşlara çağrı yaptı:

"Vatandaşlarımızdan isteğimiz; her türlü şikayetlerini ve önerilerini, kendimizi geliştirmemiz için bize ulaştırmalarıdır. Çağrılarında ufkumuzu açması adına, şehir için öneriler, hizmetlerle alakalı eleştiriler ve talepler olabilir. Vatandaşlarımız bize ‘Alo 185’ Çağrı Merkezi’nden, Teksin uygulamamızdan olduğu gibi, aynı zamanda WhatsApp ve sosyal medya mecralarımızdan da ulaşabilir. 2026 yılında da hem MESKİ, hem de Büyükşehir Belediyesi için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam edeceğiz"

Saha personelinin yorumu

Teksin Mersin İletişim Merkezinde çağrı operatörü olarak görev yapan Özge Öner Cındız, merkeze gelen çağrılarda hızlı çözümler üretmeyi amaçladıklarını vurguladı ve şunları söyledi:

"Amacımız, Mersin halkının problemine en hızlı şekilde çözüm bulmak ve destek olabilmek. 7 gün 24 saat hizmet veren bir kurumuz. Bu anlamda vatandaşların her ihtiyaç duyduklarında bir ‘Alo’ demeleri yeterli"

Teksin, milyonlarca çağrıya verdiği yanıtlarla Mersinlilerin huzur ve refahı için aralıksız görev yapmaya devam ediyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET MODELİ TEKSİN, 2025 YILINDA 1 MİLYON 250 BİN ÇAĞRIYI YANITLAYARAK VATANDAŞLARIN TALEP VE ŞİKÂYETLERİNİ TEK MERKEZDEN ÇÖZÜME KAVUŞTURDU.