Temiz bulaşığın sırrı temiz bulaşık makinesinde! Pratik yöntemle bulaşık makinesinin en derinini bile ışıl ışıl yapacaksınız

Bulaşık makinem neden iyi temizlemiyor diye düşünüyorsanız cevabı bu haberde! İşte bulaşık makinesini temizleme yöntemi...

Temiz bulaşığın sırrı temiz bulaşık makinesinde! Pratik yöntemle bulaşık makinesinin en derinini bile ışıl ışıl yapacaksınız
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Bulaşık makinesi, evde en çok kullandığımız cihazlardan biridir. Ancak zamanla içinde biriken artıklar ve kirler nedeniyle temizliği ihmal edilebilmektedir. Oysa düzenli temizlik, bulaşık makinesinin verimli ve hijyenik çalışmasını sağlar.

Bulaşık makinesi temizliğinin ilk aşaması, makinenin alt rafını çıkarıp gider borusundaki artıkları temizlemektir. Bu sayede makine daha hızlı boşalır. Ardından filtresi sıcak sabunlu suda yıkanmalıdır. Filtre temiz değilse, bulaşıklar yeterince temizlenemez.

Derin temizlik için beyaz sirke veya karbonat kullanımı öneriliyor. Sirke, mikropları öldürücü etkisiyle makinenin içini dezenfekte eder. Karbonat ise artık kokuları giderir. Boş makine, en yüksek sıcaklıkta sirke veya karbonatla çalıştırılır.

Bulaşık makinesi temizliğinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, makinenin dış yüzeyinin de silinmesidir. Makinenin kapağı, tutma kolu ve düğmelerinde biriken kir ve lekeler, çok amaçlı temizleyici ve mikrofiber bez kullanılarak temizlenmelidir.

bulaşık makinesi nasıl temizlenir

Bulaşık makinesinin içindeki suyun renginin kahverengiye dönmesi ise suyun içindeki demir iyonlarından veya bozulmuş deterjandan kaynaklanabilir. Bu durumda su değiştirilmelidir.

Bulaşıkların yeterince temizlenmemesi ve makineden kötü koku gelmesi, makinenin filtresinin ve iç mekanizmalarının temizlenmemiş olmasından kaynaklanabilir. Bu yüzden filtre kontrolü ve sirke/karbonat uygulaması düzenli olarak yapılmalıdır.

Bulaşık makinesi temizliği, hijyenik koşullarda bulaşık yıkama imkanı sağlar. Ancak temizlik ihmal edildiğinde makinede bakteri ve mantar üremesi kaçınılmazdır. Düzenli olarak uygulanan basit temizlik adımlarıyla, bulaşık makinesinden hijyenik ve verimli bir şekilde yararlanabiliriz.

Düzenli temizlik, yalnızca hijyen sağlamakla kalmaz aynı zamanda bulaşık makinesinin ömrünü uzatır. Kir birikintileri makinenin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Ayda bir derin temizlik yapmak ve haftada bir silmek yeterlidir. Böylece bulaşık makinesinden hijyenik ve verimli bir şekilde yararlanmış oluruz.

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