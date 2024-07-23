Temizlik ve mutfak ürünleri büyük indirimli! BİM 23-24-25-26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM’in 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel kataloğunda, geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Bu hafta, alışveriş yaparken harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Gıda ürünleri arasında, Sek aromalı içecek çeşitlerini 23,50 TL’den alabilirsiniz. Avşar maden suyu 25 TL, Sırma limon aromalı maden suyu ise 19,50 TL fiyatla sunulacak. Kabuklu ceviz meraklıları için Meray markasının ürünü 119 TL’den satılacak. Ayrıca, Simbat mısır kavurgası 24,50 TL, Corny tam tahıllı bar 24,50 TL ve Patito patates cipsi 23,50 TL’ye bulunabilecek. Çips severler için Ruffles, Lay's ve Doritos'un mega boy çeşitleri 41 TL’den satışa sunulacak.

Gıda dışı ürünlerde ise Fide ton balığı 79,75 TL, Peysan süt karameli süt reçeli 23,75 TL, Tukaş tatlı biber salçası 28,50 TL, Efsane Osmancık pirinç 225 TL, Tukaş domates salçası 32,50 TL ve Superfresh pizza extra karışık 87,50 TL’ye satışa sunulacak. Yakamoz üzüm sirkesi ise 74,50 TL.





Kişisel bakım ve ev eşyaları arasında, Naturalove ananas lamba 275 TL, Golden Rose dudak yağı 109 TL ve Golden Rose oje 32,50 TL fiyatlarla raflarda yerini alacak. Naturalove meyve şeklindeki makyaj sünger seti 69,50 TL, Bulut konsantre yumuşatıcı 69 TL ve Sleepy ıslak havlu 79,50 TL olarak fiyatlandırılacak. Angie vücut peelingi ise 74,50 TL.

Teknolojik ürünlerde ise Skyjet 110 CC off road benzinli ATV 49.999 TL, Ola elektrikli bisiklet EB2 19.999 TL ve North Pasific pipetli termos 399 TL olarak sunulacak. North Pasific gece parlayan basketbol topu 499 TL, Kumtel kule tipi vantilatör 999 TL ve Fakir kendi kendini temizleyen, kablosuz, dikey süpürge & paspas 9.999 TL fiyatlarla mağazalarda olacak.

Bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret edebilir ya da alışverişlerinizi online olarak yapabilirsiniz!