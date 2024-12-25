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Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari ücrete yapılan %30'luk zam sonrası Temmuz için ara zam ihtimali gündemde. Bakan Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:10
Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücrete Temmuz'da Zam Sinyali

Asgari ücret, Temmuz ayında %30 artışla 22.106 TL oldu. Ancak bu oran, çalışanların beklentilerinin altında kalınca, ikinci bir zam gerekliliği gündeme geldi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği açıklamalar, asgari ücrette bir artışın mümkün olabileceğini gösteriyor.

Asgari Ücret Zamı Açıklaması Bakan Işıkhan'dan Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin %30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak bu zamla birlikte işverenlere sağlanan destek de 700 TL'den 1.000 TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda maaşlara %30, destek miktarına %42'lik bir artış sağlandı.

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu durumu "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" diyerek duyurdu. Ancak uzmanlar, enflasyonun yükselişi ile beraber, bu sevincin kısa sürebileceğini öngörüyor. Asgari ücretin, önümüzdeki 2-3 ay içinde eriyeceği tahmin ediliyor ve Temmuz ayında da bir ara zam ihtimali üzerinde duruluyor.

Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek Mi?

Temmuz ayında bir ara zam ihtimali, açıkladıkları %30'luk zam oranının Merkez Bankası enflasyon beklentisinin altında kalmasından kaynaklanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, "Merkez Bankası’nın 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon beklentisi %45 seviyesine çıkmış durumda. Ancak yapılan zam %30’da kaldı. Bu durumda 2025 Temmuz ayında bir güncelleme yapılabilir" şeklinde konuştu.

Yeni Brüt Asgari Ücret ve Destek Tutarı

Ali Duman, yeni belirlenen asgari ücretin brüt tutarının 26.005 TL olduğunu açıkladı. Günlük brüt ücret ise yaklaşık 860,83 TL olarak belirlendi. Bir çalışan, ayda 225 saat çalışarak net 22.104 TL alacak. Ancak 30 günün üzerinde çalışma saatleri olanlar için bu rakam geçerli olmayacak.

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