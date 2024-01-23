Terazi burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Bu hafta terazi ve yükselen teraziler kendilerini rahat hissedecek, finansal ve ailevi konularda destek görecek, yeni biriyle tanışacak. Aslan Dolunayı ve Uranüs Boğa sosyal ilişkiler ve mali durum için fırsatlar sunacak.

Terazi burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
Yayın Tarihi:

22 Ocak haftası gündem;

Terazi ve yükselen teraziler, bu hafta kendinizi rahat hissedin! Sorunlarınıza çözüm bulabileceksiniz. Finansal anlamda destek göreceksiniz. Aile ve ev yaşamınızda olumlu gelişmeler olabilir. Bu hafta karşılaşacağınız bir kişi hayatınızda önemli bir rol oynayabilir.

25 Ocak Aslan Dolunayı

Sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizi değerlendirin. Popülerliğinize zarar veren durumlardan kurtulun, hırsınızın kurbanı olmayın. Dengeli ve mantıklı davranın.

27 Ocak Uranüs Boğa

Uranüs Boğa’da ileri harekete geçerek, mali durumunuzu iyileştirmek için size fırsatlar sunacak. Hayatı ertelemeyin, yeni yollar ve fırsatlar arayın!

Öne Çıkanlar
Oğlak burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak? Oğlak burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
Yengeç burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak? Yengeç burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
Galatasaray, ara transfer döneminde sessizliğini bozuyor! Buruk istedi Timur alıyor: Cimbom'a 18 milyon euroluk yıldız Galatasaray, ara transfer döneminde sessizliğini bozuyor! Buruk istedi Timur alıyor: Cimbom'a 18 milyon euroluk yıldız
Çok Okunanlar
Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 İşçi Ataması Yapılıyor! İşte Detaylar Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 İşçi Ataması Yapılıyor! İşte Detaylar Yapması basit, yemesi leziz! Dilim dilim puf börek için bu malzemeler yeter Yapması basit, yemesi leziz! Dilim dilim puf börek için bu malzemeler yeter İZENERJİ, Yüksek Maaşlı, En Az Ortaokul ve Lise Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak! İşte Aranan Şartlar İZENERJİ, Yüksek Maaşlı, En Az Ortaokul ve Lise Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak! İşte Aranan Şartlar İstanbul'dan o ile gitmek artık 80 dakika sürecek! Şehiriçi ulaşımdan bile kısa İstanbul'dan o ile gitmek artık 80 dakika sürecek! Şehiriçi ulaşımdan bile kısa e-Devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir! Tek tıkla paranızı hemen geri alın e-Devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir! Tek tıkla paranızı hemen geri alın Düzce Üniversitesi, Hasta Bakıcı, Hemşire, Güvenlik, Temizlik Görevlisi, Soför, Gassal Gibi Personel Alıyor Düzce Üniversitesi, Hasta Bakıcı, Hemşire, Güvenlik, Temizlik Görevlisi, Soför, Gassal Gibi Personel Alıyor