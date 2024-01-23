Terazi burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
Bu hafta terazi ve yükselen teraziler kendilerini rahat hissedecek, finansal ve ailevi konularda destek görecek, yeni biriyle tanışacak. Aslan Dolunayı ve Uranüs Boğa sosyal ilişkiler ve mali durum için fırsatlar sunacak.
22 Ocak haftası gündem;
Terazi ve yükselen teraziler, bu hafta kendinizi rahat hissedin! Sorunlarınıza çözüm bulabileceksiniz. Finansal anlamda destek göreceksiniz. Aile ve ev yaşamınızda olumlu gelişmeler olabilir. Bu hafta karşılaşacağınız bir kişi hayatınızda önemli bir rol oynayabilir.
25 Ocak Aslan Dolunayı
Sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizi değerlendirin. Popülerliğinize zarar veren durumlardan kurtulun, hırsınızın kurbanı olmayın. Dengeli ve mantıklı davranın.
27 Ocak Uranüs Boğa
Uranüs Boğa’da ileri harekete geçerek, mali durumunuzu iyileştirmek için size fırsatlar sunacak. Hayatı ertelemeyin, yeni yollar ve fırsatlar arayın!