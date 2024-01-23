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Terazi burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Terazi burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak? Bu hafta terazi ve yükselen teraziler kendilerini rahat hissedecek, finansal ve ailevi konularda destek görecek, yeni biriyle tanışacak. Aslan Dolunayı ve Uranüs Boğa sosyal ilişkiler ve mali durum için fırsatlar sunacak.