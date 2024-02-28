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Tesla’nın yeni nesil Roadster’ı rakiplerine meydan okuyor: Ferrari ve Bugatti’yi geride bırakan elektrikli canavar

Roadster, Tesla’nın son harikası. Bu araç, elektrikli araçlarda performansın zirvesini temsil ediyor. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan Roadster, 1 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor ve tek şarjla 997 km gidebiliyor. Roadster, hem hızlı hem de sessiz. Bu araç, otomotiv sektöründe yeni bir devrim yaratacak.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 13:30
Tesla’nın yeni nesil Roadster’ı rakiplerine meydan okuyor: Ferrari ve Bugatti’yi geride bırakan elektrikli canavar

TESLA'NIN YENİ NESİL ROADSTER MODELİYLE SEKTÖRE HIZLI BİR GİRİŞ

Tesla'nın otomotiv dünyasına yeni bir soluk getiren ve herkesin dikkatini çeken son aracı, hız tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Yeni nesil Roadster modeli, performansıyla sektörde bir çığır açıyor. Elon Musk'ın 2017'de duyurduğu konsept, sonunda gerçeğe dönüşüyor ve Tesla'nın hız devrimi başlıyor.

otomobil

1 SANİYEDE 100 KM HIZA ULAŞAN BİR CANAVAR: YENİ TESLA ROADSTER

Yeni Tesla Roadster, üç motorlu bir yapıya sahip all-wheel drive sistemiyle donatılmış. Bu güçlü motorlar sayesinde araç, sadece 1 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca, sahip olduğu 200 kWh'lık batarya ile tek şarjla 997 km menzil sunarak elektrikli araçlar arasında en uzun menzile sahip modellerden biri olma özelliğini taşıyor.

otomobil

YENİ NESİL SÜRÜŞ DENEYİMİ: OTONOM SÜRÜŞ VE GELİŞMİŞ OTOPİLOT

Tesla'nın yeni Roadster modeli, standart olarak sunulan Autopilot özelliğiyle birlikte geliştirilmiş Tam Otomatik Sürüş (FSD) seçeneklerine de sahip olacak. Bu özellikler sayesinde araç, şerit değiştirme, otomatik park etme ve hızlanma gibi sürüş fonksiyonlarını otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

PİYASAYA ÇIKIŞ VE FİYATLANDIRMA: 2024'TE YOLLARDA, 200.000 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

Tesla'nın yeni Roadster modeli, 2024 yılında piyasaya sürülecek. Elon Musk, üretimin 2023 sonunda başlayacağını ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasını umduğunu belirtiyor. Fiyatlandırma konusunda ise başlangıç fiyatının 200.000 dolar olacağı ve sınırlı sayıda üretilecek olan Founders Series modelinin ise 250.000 dolara satılacağı öngörülüyor.

otomobil

ELON MUSK'IN SÖZLERİ: "BİRAZ" UÇABİLİR!

Elon Musk, Roadster'ın SpaceX'ten alınan roket teknolojisi sayesinde "biraz" uçabilme kapasitesine sahip olduğunu söylemişti. Bu, aracın performansını sadece hızlı bir elektrikli araç olmanın ötesine taşıyacak ve kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunacak.

Tesla'nın yeni Roadster modeli, otomotiv dünyasında adeta bir hız bombası etkisi yaratıyor. Hem performansıyla hem de günlük kullanıma uygun tasarımıyla dikkat çeken bu araç, sektöre yeni bir soluk getiriyor. Detaylar için MotorTrend ve topelectricsuv.com'a göz atabilirsiniz.

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