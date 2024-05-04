THY kadın erkek kabin memuru alımı! Asgari ücretin üç katı maaşla iş fırsatı!

THY yeni iş ilanlarıno paylaştı! Başvuru şartları belirlendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY KABİN MEMURU ALIMLARI

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Türk Hava Yolları tarafından yapılan son duyurular göre kabin memuru alımı yapılacak.





Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kadın adayların 160-180 cm boyunda olması, erkek adayların 170-190 cm boyunda olması, boy kilo endeksinin mesleğe uygun olması, adli sicil ve arşiv kayıtlarının temiz olması şartlarının taşınması gerekecek. Alımlarla ilgili başvuru tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.