Ticaret Bakanlığı’ndan Temizlik Görevlisi Alımı Müjdesi! 17 Şehirde 32 Bin TL Maaşla Kadın Erkek Başvuru Yapabilecek!

:Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 130 sözleşmeli temizlik görevlisi alımı yapacak. İşte başvuru şartları ve tarihleri

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alım, temizlik görevlisi kadrosunda yapılacak. Alım ilanı 28 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular, 1-12 Şubat 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Alım, 17 farklı şehirdeki merkez ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı temizlik görevlisi alımı için başvuru şartları neler? Hangi şehirlerde alım yapılacak? Temizlik görevlisi maaşları ne kadar? İşte Ticaret Bakanlığı temizlik görevlisi alımı hakkında merak edilenler.





TİCARET BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 130 sözleşmeli temizlik görevlisi alımı için başvuru şartlarını açıkladı. Başvuru şartları şöyle:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak,

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

Gerektiğinde vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak.

TİCARET BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE EKRANI





Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 130 sözleşmeli temizlik görevlisi alımı için başvuru tarihlerini ve ekranını duyurdu. Başvurular, 1-12 Şubat 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru ekranı şu linkten ulaşılabilir: TIKLA HEMEN BAŞVUR

TİCARET BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 130 sözleşmeli temizlik görevlisi alımı için kontenjan dağılımını belirledi. Alım, 17 farklı şehirdeki merkez ve taşra teşkilatlarında yapılacak. Kontenjan dağılımı şöyle:

100 Erkek Temizlik Basit Bakım Onarım Personeli,

30 Kadın Temizlik Görevlisi Alımı,

Alım yapılacak şehirler ise şunlar: Ankara, Ağrı, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Şırnak, Trabzon, Van.

TİCARET BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAŞ, EĞİTİM VE KPSS ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 130 sözleşmeli temizlik görevlisi alımı için yaş, eğitim ve KPSS şartlarını da açıkladı. Bu şartlar şöyle:

Yaş Şartı: 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, yani 1994 ve sonrası doğumlu olmak.

Eğitim Şartı: Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,

KPSS Şartı: 2022 yılında yapılan KPSS’den lise düzeyinde P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

TİCARET BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI MAAŞLARI





Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 130 sözleşmeli temizlik görevlisi alımı için maaşları da belli oldu. Bakanlıklarda görev yapacak olan temizlik görevlileri, 2024 yılında 32.450 TL maaş alacaklar. Ayrıca temizlik görevlileri, yılda iki defa ikramiye de alacaklar.

Ticaret Bakanlığı temizlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Ticaret Bakanlığı temizlik görevlisi alımı 2024 yılında yapılacak. Başvurular 1-12 Şubat 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.



Ticaret Bakanlığı temizlik görevlisi alımı kaç kişi yapılacak? Ticaret Bakanlığı temizlik görevlisi alımı 130 kişi yapılacak. 100 erkek, 30 kadın temizlik görevlisi alınacak.

Ticaret Bakanlığı temizlik görevlisi alımı hangi şehirlerde yapılacak? Ticaret Bakanlığı temizlik görevlisi alımı 17 farklı şehirde yapılacak. Alım yapılacak şehirler şunlar: Ankara, Ağrı, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Şırnak, Trabzon, Van.

Ticaret Bakanlığı temizlik görevlisi alımı için başvuru şartları neler? Ticaret Bakanlığı temizlik görevlisi alımı için başvuru şartları şunlar: Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık sorunu olmamak, askerlikle ilişiği olmamak, suç hükümlülüğü olmamak, vardiyalı çalışmaya engel olmamak, 30 yaşından büyük olmamak, ortaöğretim mezunu olmak, KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

Kamuda Temizlik Görevlileri Ne Kadar Maaş Alıyor?



Kamuda temizlik görevlileri, memur maaşlarına yapılan zamdan yararlanıyorlar. 2024 yılında memur maaşlarına yüzde 8 zam yapıldı. Bu zam, temizlik görevlilerinin maaşlarını da artırdı. Kamuda temizlik görevlilerinin maaşı, çalıştıkları kuruma, eğitim durumlarına, aile ve çocuk durumlarına göre farklılık gösteriyor. Kamuda temizlik görevlilerinin 2024 maaşları şöyle:

Bakanlıklarda çalışan en az lise mezunu temizlik görevlileri, 32.450 TL maaş alıyorlar. Bu maaş, farklı kriterlere ve kurumlara göre değişebiliyor.

Danıştay Başkanlığı’nda çalışan en az lise mezunu temizlik görevlileri, 16.030,94 TL maaş alıyorlar. Bu maaş, brüt maaş olup, ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net maaş belirleniyor.