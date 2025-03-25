TİKA, Kolombiya'da 500 Aileye Gıda Yardımında Bulundu

TİKA'nın Ramazan Ayındaki Yardımları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Kolombiya'da gıda yardımı ihtiyacı duyan 500 aileye gıda desteği ulaştırdı. Bu önemli yardım, başkent Bogota ve çevresinde gerçekleştirilen ramazan programı çerçevesinde hayata geçirildi.

Gıda Kolisi Dağıtım Noktaları

TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, yardım kolileri Kurtuba Mescidi, İstanbul Mescidi ve Ebu Bekir Sıddık Camii gibi çeşitli noktalarda dağıtıldı. Dağıtım sırasında Müslüman topluluk liderleri ve yardım alan vatandaşlar, Türkiye'nin sunduğu desteğin kendilerine yalnız olmadıklarını gösterdiğini belirterek TİKA'ya şükranlarını sundu.

TİKA'nın Kalıcı Çalışmaları

TİKA'nın Kolombiya'daki yardım faaliyetleri yalnızca ramazan zamanı ile sınırlı kalmıyor. Geçmiş yıllarda, Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camii'nin duvarları ve tavanları Türk kültürüne uygun biçimde süslenmiş, ayrıca caminin bazı bölümleri tadilattan geçirilerek temiz bir ibadet ortamı sağlanmıştır.