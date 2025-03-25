TİKA, Kolombiya'da 500 Aileye Gıda Yardımında Bulundu

TİKA, ramazan ayında Kolombiya'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 08:32
TİKA, Kolombiya'da 500 Aileye Gıda Yardımında Bulundu

TİKA'nın Ramazan Ayındaki Yardımları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Kolombiya'da gıda yardımı ihtiyacı duyan 500 aileye gıda desteği ulaştırdı. Bu önemli yardım, başkent Bogota ve çevresinde gerçekleştirilen ramazan programı çerçevesinde hayata geçirildi.

Gıda Kolisi Dağıtım Noktaları

TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, yardım kolileri Kurtuba Mescidi, İstanbul Mescidi ve Ebu Bekir Sıddık Camii gibi çeşitli noktalarda dağıtıldı. Dağıtım sırasında Müslüman topluluk liderleri ve yardım alan vatandaşlar, Türkiye'nin sunduğu desteğin kendilerine yalnız olmadıklarını gösterdiğini belirterek TİKA'ya şükranlarını sundu.

TİKA'nın Kalıcı Çalışmaları

TİKA'nın Kolombiya'daki yardım faaliyetleri yalnızca ramazan zamanı ile sınırlı kalmıyor. Geçmiş yıllarda, Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camii'nin duvarları ve tavanları Türk kültürüne uygun biçimde süslenmiş, ayrıca caminin bazı bölümleri tadilattan geçirilerek temiz bir ibadet ortamı sağlanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sabahları Aç Karnına Kakaolu Tarçınlı Türk Kahvesi İçmenin Mucizevi Faydaları
2
Adana'da 'Annemin Sandığından Defilesi' Göz Kamaştırdı
3
Edirne'de Bahar Geleneği: Marteniçka Bilekliği Dağıtıldı
4
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
5
Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam
6
Çubuk'taki Tarihi Melikşah Hamamı Kazısında Birinci Etap Tamamlandı
7
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı