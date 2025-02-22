Yozgat'ta Kadınlar Darbuka Ritmiyle Sosyalleşiyor

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde kadınlardan oluşan Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu, müzikle sosyalleşiyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:26
Yozgat'ta Kadınlar Darbuka Ritmiyle Sosyalleşiyor

Yozgat'ta Kadınlardan Darbuka Ritmiyle Sosyalleşme

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu, birçok kadını bir araya getirerek hem müzik yapma hem de sosyalleşme imkanı sunuyor. Farklı yaş ve meslek gruplarından gelen kadınlar, bu grupta bir araya gelerek sanatsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Atölye Çalışmaları ve Konserler

Haftanın belirli günlerinde Bozok Evi'nde atölye çalışmaları düzenleyen grup, belirli dönemlerde halka açık konserler de gerçekleştiriyor. Koro şefi Mustafa Koç, geçen yıl atölye çalışmalarına başladıklarını ve bu süreçte dört konser verdiklerini belirtti. Şu anda beşinci konserin hazırlıkları sürüyor.

Koç, grubun yapısında 25 kişinin darbuka ritim grubunda ve 35 kişinin ise Türk Sanat Müziği grubunda yer aldığını ifade etti. Yozgat'ın sosyal ve kültürel gelişimi açısından bu etkinliklerin önemini vurgulayan Koç, "Bu grupta biz aile, arkadaş oluyoruz. Kadınlar müzikle sosyalleşiyor. İşimizden de çok keyif alıyoruz." dedi.

Ruhsal Destek ve Eğlence

Koronun hem ruhsal hem de psikolojik destek sağladığını belirten Duygu Bozkurt, "Bu koroyu artık aile ortamı gibi görüyorum. Burada hem mutlu oluyoruz hem de enerjik olarak güne başlıyoruz. Koroda kaliteli vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Gülçin Erbil, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat hemşiresi olarak görev yapmakta. Erbil, "Oldukça stresli bir iş yaptığımız için darbukaya vurduğum zaman deşarj oluyorum. İlk defa müzikle tanıştım ve enstrüman çalıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu'na katılan Yozgat Bozok Üniversitesi çalışanlarından Adile Adıgüzel de müziğin hayatında vazgeçilmez bir yer tuttuğunu belirtti.

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurdukları Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu'nda bir araya...

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurdukları Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu'nda bir araya gelen kadınlar, hem müzik yapıyor hem de sosyalleşiyor. Haftanın belirli günlerinde Bozok Evi'nde atölye çalışmalarına katılan grupta, farklı yaş ve mesleklerden birçok kadın bulunuyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurdukları Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu'nda bir araya...

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurdukları Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu'nda bir araya gelen kadınlar, hem müzik yapıyor hem de sosyalleşiyor. Haftanın belirli günlerinde Bozok Evi'nde atölye çalışmalarına katılan grupta, farklı yaş ve mesleklerden birçok kadın bulunuyor.

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