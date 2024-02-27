Tırnağınız kırıldıysa sakın kesmeyin! Bu teknikle 5 saniyede eski haline dönecek

Uzun süre sabır göstererek uzattığınız tırnağınız maalesef kırıldı ve tamamen kesebileceğiniz bir noktada değil. Ancak endişelenmeyin, bu yöntemle kırılan tırnağınızı kolayca düzeltebilirsiniz. İşte adım adım uygulamanız gereken pratik yöntem ve gerekli malzemeler:

KIRILAN TIRNAK ONARIMI

Malzemeler:

Törpü

Tırnak yapıştırıcısı

Tırnak parlatıcısı

Cımbız

Sallama çay poşeti

Nasıl Uygulanır:

İlk olarak, kırılan tırnağın yerini orta sertlikte bir törpü ile düzgünleştirin.

Ardından, sallama çay poşetinden küçük bir parça kesin.

Tırnak yapıştırıcısını kırılan bölgeye uygulayın ve üzerine kestiğiniz parçayı yapıştırın. Biraz daha yapıştırıcı dökerek sabitleyin.

Yapıştırıcının tamamen kurumasını bekleyin. Ardından, törpü kullanarak keskin kenarları pürüzsüz olana kadar nazikçe törpüleyin.

Son olarak, tırnak parlatıcısı ve istediğiniz renkte oje kullanarak işlemi tamamlayın.

Artık tırnağınız kırılmış gibi görünmeden dışarı çıkabilir ve güvenle hareket edebilirsiniz.

Bu pratik ve etkili yöntem sayesinde, kırılan tırnağınızı kolayca onarabilir ve görünümünü düzeltebilirsiniz. Şimdi, güzel ve bakımlı tırnaklarınızla her an şıklığınızı konuşturabilirsiniz!

TIRNAK KIRILMAMASI İÇİN NE YAPILIR?

Tırnak kırılmasını önlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Dengeli Beslenme: Sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı edinin. Protein, kalsiyum, çinko ve demir gibi besin maddeleri tırnak sağlığı için önemlidir. Bol miktarda meyve, sebze, protein kaynakları ve süt ürünleri tüketmek tırnaklarınızın güçlenmesine yardımcı olur.

Hidrasyon: Yeterli miktarda su içmek tırnakların nem dengesini korumasına yardımcı olur. Günde en az 8 bardak su içmeyi hedefleyin.

Tırnak Bakımı: Tırnaklarınızı düzenli olarak kesin ve şekil verin. Tırnaklarınızı çok uzun bırakmak, kırılma riskini artırabilir. Tırnaklarınızı kısa tutarak güçlü kalmasını sağlayabilirsiniz.

Nemlendirme: Ellerinizi ve tırnaklarınızı nemlendirici bir krem veya yağ ile düzenli olarak nemlendirin. Nemli tutulan tırnaklar kırılmaya karşı daha dirençli olur.

Koruma: Ellerinizi kimyasallardan ve aşırı nemden koruyun. Temizlik yaparken eldiven giymek, tırnakların kimyasal maddelerden etkilenmesini engeller.

Doğru Tırnak Ürünleri: Kaliteli tırnak cilaları, tırnak bakım yağları veya sertleştiriciler kullanın. Ancak sertleştirici ürünleri aşırı kullanmaktan kaçının, çünkü aşırı sertleştirici ürünler tırnakların kurumasına ve kırılmasına neden olabilir.

Kırık Tırnakları Onarma: Bir tırnak kırıldığında, hemen düzeltilmesi ve kesilmesi gerekir. Kırık tırnağı korumak için uygun bir tırnak yapıştırıcısı kullanabilirsiniz.