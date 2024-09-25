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Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

Özellikle de son aylarda sigara fiyatlarına arka arkaya yapılan zamlar tiryakilerin cebini bir hayli zorlamaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:16
Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

Özellikle de son aylarda sigara fiyatlarına arka arkaya yapılan zamlar tiryakilerin cebini bir hayli zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde her sene, senede 2 kere enflasyona göre belirlenen sigara fiyatları, artan enflasyonun maliyetleri karşılamaması sebebiyle neredeyse 2 ayda bir zamlandı. Tiryakiler bu zamlar karşısında sigaraya alternatif ürünleri araştırmaya başlarken, elektronik sigaralar ve tütün ürünleri tercih edilmeye başladı.  

Piyasada ünlü sigara markalarının tütünleri mevcut. Özellikle de Camel ve Marlboro tütünleri, artan sigara fiyatlarına en yakın alternatif çözüm olarak biliniyor. Ancak geçtiğimiz gün alınan karar doğrultusunda kullanıcısının cebini yoracak yeni bir zam açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan açıklama kapsamında sarmalık tütün severleri kahredecek açıklama yapıldı.  

Dündar, JTI grubunun sarmalık tütününe zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.  

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

Marlboro Sarmalık Tütünün Yeni Fiyatı 

Yapılan zamla birlikte, daha önce 165 TL'den satılan 100 gram sarmalık tütünün fiyatı 10 TL artışla 175 TL'ye yükseltildi. Yeni fiyat listesi, bugünden itibaren tüm satış noktalarında geçerli olacak. 

Sİgara Fiyatları Artacak mı? 

En son geçtiğimiz ay zamlanan sigara fiyatlarına kısa süre içerisinde bir zam daha yapılacağı iddia ediliyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar çerçevesinde Ekim ayında mevcut zammın devreye alınacağı ifade edilirken konu ile alakalı henüz net bir açıklama bulunmuyor.  

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

Sigara ve Tütün Neden Zamlanıyor 

Sigara fiyatları özellikle de son zamanlarda kat be kat artmış bulunurken, bu zamların arkasında ne olduğu merak ediliyor. Sigara ve tütün ürünlerine yapılan ardı ardına gelen zamların başlıca nedenleri arasında; artan üretim maliyetleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi yükünün artması değerlendirmesi yapılırken, bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor duruma sokmaya devam ediyor.  


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