Tokat, Amasya, Osmaniye, Aydın, Muğla, Bolu birinci listede! Bu illerde yaşayanlar kaçacak yer arayacak

Geçtiğimiz günlerde saat 23.23 sıralarında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi merkez üssü olarak 4.1 şiddetinde depremin meydana geldiği bildirildi. aklaşık 5 dakika sonrasında ise Erzincan'ın merkezinde 3,7 şiddetinde bir deprem daha tespit edildi.

CNN TÜRK'ün canlı programına katılan deprem uzmanı Süleyman Pampal, burada yaptığı konuşmasında son günlerde gerçekleşen depremler ve artçı sarsıntılar hakkında önemli bilgiler verdi. Erzincan ve Bingöl illerinin arasında yer alan ve yaklaşık 75 km uzunluğundaki "Yedisu Fayı"na dikkat çeken Pampal ayrıca dört ilde sismik uyarılar yayınlayarak insanları uyardı. Aşağıda deprem uzmanı Süleyman Pampal'ın doğrudan değerlendirmesi yer alıyor:





"Gümüşhane'yi alalım. Kuzey Anadolu Fayını Gümüşhane dediğiniz Erzincan'dan, depremin meydana geldiği 50-60 km uzaklıktaki Kelkit'ten başlattık. Hemen doğusunda ise Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu bulunmaktadır. Ayrıca son zamanlarda Erzurum'un kuzeydoğusuna doğru ilerleyen 7 büyüklüğündeki depremlere de neden oldu.

Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu fayı koptu, günler sayılıyor. Yedisu fayı kırılırsa sismik gedik bölgesindedir. Gümüşhane, Zonguldak, Trabzon, Rize etkilendi. Orada meydana gelecek zararın sorumlusu kim olacak? "İnsanları bu kadar rehavete kaptırmanın hiçbir anlamı yok.

Yedisu Fayı Türkiye'nin doğusunda bulunan bir fay olup Kuzey Anadolu Fayı'nın devamıdır. Bu fay Erzincan havzasının doğusunda başlayıp Yedisu ilçesine kadar uzanmaktadır. Yedisu fayı Türkiye'nin en aktif faylarının başında gelmektedir. Bu fayın üzerinde gerçekleşen depremler bölgedeki kentler ve altyapı açısından önemli riskler oluşturmaktadır.

Yedisu fayı üzerinde yapılan araştırmalarda ise, bu fayın sismik kırığının K70B'de yer aldığını ve yaklaşık 75 km uzunluğa sahip olduğunu göstermektedir. Deprem fayı, uzun süre deprem olmadan bir fayın meydana geldiği ve yüksek düzeyde gerilmelerin biriktiği alandır. Bu nedenle Yedisu Fayı sismik fayının büyük depremlere neden olabilecek bir alan olduğu değerlendirilmektedir.

MTA, DİRİ FAY HATTI HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ

Tokat, Tunceli, Erzincan, Çanakkale, Amasya, Osmaniye, Siirt, Kırıkkale, Bingöl, İzmir, Karabük, Çankırı, Denizli, Muş, Hatay, Bursa, Yalova, Uşak, Hakkari, Düzce, Bilecik, Isparta, Manisa, Balıkesir, Aydın, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Bolu, Kırşehir, Bartın.

MTA, DİRİ FAY HATTI HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ

Diyarbakır, Malatya, Ardahan, Batman, Zonguldak, Iğdır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bitlis, Çorum, Antalya, Kars, Samsun, İstanbul, Tekirdağ, Van, Elazığ, Adana, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Erzurum, Şırnak, Ağrı, Çankırı, Afyon.

MTA, DİRİ FAY HATTI HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ

Bayburt, Şanlıurfa, Ankara, Artvin, Tekirdağ, Konya, Mardin, Kastamonu, Antalya, Ordu, Giresun, Kahramanmaraş, İstanbul, Samsun, Adana, Gaziantep, Yozgat, Mersin, Nevşehir, Sivas, Gümüşhane, Kilis, Eskişehir, Çorum, Sinop, Kayseri.