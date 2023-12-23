Tokat, Amasya, Osmaniye, Aydın, Muğla, Bolu birinci listede! Bu illerde yaşayanlar kaçacak yer arayacak

Deprem uzmanı Süleyman Pampal katıldığı bir canlı yayın sırasında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki ve ardından Erzincan'da gerçekleşen depremleri değerlendirdi. Pampal bu fay hattına vurgu yaparak dört vilayeti uyardı.

Tokat, Amasya, Osmaniye, Aydın, Muğla, Bolu birinci listede! Bu illerde yaşayanlar kaçacak yer arayacak
Yayın Tarihi:

Geçtiğimiz günlerde saat 23.23 sıralarında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi merkez üssü olarak 4.1 şiddetinde depremin meydana geldiği bildirildi. aklaşık 5 dakika sonrasında ise Erzincan'ın merkezinde 3,7 şiddetinde bir deprem daha tespit edildi.

 CNN TÜRK'ün canlı programına katılan deprem uzmanı Süleyman Pampal, burada yaptığı konuşmasında son günlerde gerçekleşen depremler ve artçı sarsıntılar hakkında önemli bilgiler verdi. Erzincan ve Bingöl illerinin arasında yer alan ve yaklaşık 75 km uzunluğundaki "Yedisu Fayı"na dikkat çeken Pampal ayrıca dört ilde sismik uyarılar yayınlayarak insanları uyardı. Aşağıda deprem uzmanı Süleyman Pampal'ın doğrudan değerlendirmesi yer alıyor:

MTA, DİRİ FAY HATTI HARİTASINA GÖRE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ

"Gümüşhane'yi alalım. Kuzey Anadolu Fayını Gümüşhane dediğiniz Erzincan'dan, depremin meydana geldiği 50-60 km uzaklıktaki Kelkit'ten başlattık. Hemen doğusunda ise Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu bulunmaktadır. Ayrıca son zamanlarda Erzurum'un kuzeydoğusuna doğru ilerleyen 7 büyüklüğündeki depremlere de neden oldu.

Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu fayı koptu, günler sayılıyor. Yedisu fayı kırılırsa sismik gedik bölgesindedir. Gümüşhane, Zonguldak, Trabzon, Rize etkilendi. Orada meydana gelecek zararın sorumlusu kim olacak? "İnsanları bu kadar rehavete kaptırmanın hiçbir anlamı yok.

Yedisu Fayı Türkiye'nin doğusunda bulunan bir fay olup Kuzey Anadolu Fayı'nın devamıdır. Bu fay Erzincan havzasının doğusunda başlayıp Yedisu ilçesine kadar uzanmaktadır. Yedisu fayı Türkiye'nin en aktif faylarının başında gelmektedir. Bu fayın üzerinde gerçekleşen depremler bölgedeki kentler ve altyapı açısından önemli riskler oluşturmaktadır.

Yedisu fayı üzerinde yapılan araştırmalarda ise, bu fayın sismik kırığının K70B'de yer aldığını ve yaklaşık 75 km uzunluğa sahip olduğunu göstermektedir. Deprem fayı, uzun süre deprem olmadan bir fayın meydana geldiği ve yüksek düzeyde gerilmelerin biriktiği alandır. Bu nedenle Yedisu Fayı sismik fayının büyük depremlere neden olabilecek bir alan olduğu değerlendirilmektedir.

MTA, DİRİ FAY HATTI HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ

Tokat, Tunceli, Erzincan, Çanakkale, Amasya, Osmaniye, Siirt, Kırıkkale, Bingöl, İzmir, Karabük, Çankırı, Denizli, Muş, Hatay, Bursa, Yalova, Uşak, Hakkari, Düzce, Bilecik, Isparta, Manisa, Balıkesir, Aydın, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Bolu, Kırşehir, Bartın.

MTA, DİRİ FAY HATTI HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ

Diyarbakır, Malatya, Ardahan, Batman, Zonguldak, Iğdır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bitlis, Çorum, Antalya, Kars, Samsun, İstanbul, Tekirdağ, Van, Elazığ, Adana, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Erzurum, Şırnak, Ağrı, Çankırı, Afyon.

MTA, DİRİ FAY HATTI HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ

Bayburt, Şanlıurfa, Ankara, Artvin, Tekirdağ, Konya, Mardin, Kastamonu, Antalya, Ordu, Giresun, Kahramanmaraş, İstanbul, Samsun, Adana, Gaziantep, Yozgat, Mersin, Nevşehir, Sivas, Gümüşhane, Kilis, Eskişehir, Çorum, Sinop, Kayseri.

Öne Çıkanlar
Tansiyon hastalarının yaptığı büyük hata! Suyu böyle içenler yandı: Yüksek tansiyona neden oluyor Tansiyon hastalarının yaptığı büyük hata! Suyu böyle içenler yandı: Yüksek tansiyona neden oluyor
Bu modeller tam bir yakıt cimrisi! En az yakan sıfır otomobiller alıcılarına bayram ettiriyor Bu modeller tam bir yakıt cimrisi! En az yakan sıfır otomobiller alıcılarına bayram ettiriyor
İkinci el fiyatına sıfır otomobiller! Yeni bir otomobil hayali kuranlar bu modellere koşacak İkinci el fiyatına sıfır otomobiller! Yeni bir otomobil hayali kuranlar bu modellere koşacak
Çok Okunanlar
5 kg un 67,50 TL'ye satışa çıktı! Kendi markalarından bile daha ucuza geliyor: Duyan paket paket alacak 5 kg un 67,50 TL'ye satışa çıktı! Kendi markalarından bile daha ucuza geliyor: Duyan paket paket alacak Lise ve ön lisans mezunları yaşadı! Tapu Kadastro personel alımı başladı: Başvuru şartları... Lise ve ön lisans mezunları yaşadı! Tapu Kadastro personel alımı başladı: Başvuru şartları... İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi İndirimin bitmesine saatler kaldı! 1,5 kilosu 41,50 TL'ye kadar düştü: Aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesi 24 Aralık 2023 Pazar Günü Astroloji Yorumları: İletişimde Dikkatli Olun! 24 Aralık 2023 Pazar Günü Astroloji Yorumları: İletişimde Dikkatli Olun! Listeden doğum tarihinizi hemen bulun: Hakkınızdaki gerçekleri söylüyor Listeden doğum tarihinizi hemen bulun: Hakkınızdaki gerçekleri söylüyor