Tokat Belediyesi'nden Dayanıklılık Testinden Geçen Yeni Çöp Konteynerleri

Tokat Belediyesi, dayanıklılık testlerini geçen hijyenik ve dayanıklı yeni çöp konteynerlerini kent genelinde uygulamaya başladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:10
Tokat Belediyesi, kent estetiğini korumak, çevre kirliliğini önlemek ve daha düzenli bir çöp toplama sistemi oluşturmak amacıyla ortak kullanım alanlarındaki çöp konteynerlerini yeniliyor. Yıllar içinde yıpranan, kırılan ve sızıntı yaparak kötü koku ve görüntü kirliliğine neden olan eski konteynerler, daha sağlam, temizliği kolay ve hijyenik yeni nesil konteynerlerle değiştirilecek.

Testler yerinde yapıldı

Tokat Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat genelinde kullanılmaya başlanacak yeni çöp konteynerlerini yerinde inceledi. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testlerine de katılan Başkan Yazıcıoğlu, konteynerlerin zorlu şartlara karşı gösterdiği direnci yakından takip etti.

Testler kapsamında belediye personeli tarafından balyozla darbe uygulanan çöp konteynerinin kırılmadığı görülürken, iki çöp toplama kamyonu arasında sıkıştırılan konteynerin de dayanıklılığını koruduğu gözlemlendi. Yapılan testlerde yeni nesil konteynerlerin her türlü dış etkiye karşı yüksek direnç gösterdiği belirtildi.

Başkan Yazıcıoğlu: Yeni bir uygulama daha hayata geçiyor

Başkan Yazıcıoğlu: "Tokat’ımızda bir yeniliği daha hayata geçiriyoruz. Dayanıklılık testimizden başarıyla geçen, hijyenik açıdan daha temiz olan yeni çöp konteynerlerimizi Tokat’ımızın dört bir yanında uygulamaya alıyoruz. Tokat’ımıza hayırlı olsun"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

