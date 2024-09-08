TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), dar gelirli vatandaşlar için konut sahibi olmayı her geçen gün daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyor. Konut fiyatlarının artış gösterdiği bu dönemde, TOKİ, sabit ve dar gelirli vatandaşlara yönelik önemli bir fırsat sunarak konut edinme hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı sağlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan TOKİ, bu kez 2024 yılına damgasını vuracak büyük bir kampanya ile karşımıza çıkıyor.

240 AY VADELİ TOKİ KONUTLARI

TOKİ, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için sosyal konut projeleriyle geniş bir ödeme seçeneği sunuyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde uygulanan projeler, özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak tasarlanmış. 240 ay gibi uzun vadeli ödeme seçenekleriyle, bankalardan konut kredisi çekmeye gerek kalmadan ev sahibi olmak mümkün hale geliyor.

Bu projeler, vatandaşların uzun vadeli ödeme planları ile konut sahibi olmasını sağlarken, bütçe dostu ödeme seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

5.848 TL TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

TOKİ, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir kampanya başlattı. Konya Seydişehir Gökçehöyük projesi kapsamında, aylık 5.848 TL taksit ödeyerek 2+1 konut sahibi olma fırsatı sunuluyor. Bu projede, sadece 155 bin 934 TL peşinat ödenerek konut edinmek mümkün.

120 ve 180 ay vade seçeneklerinin yanı sıra 240 ay vadeli ödeme imkanı da mevcut. Uzun vadeli ödeme seçenekleri sayesinde, dar gelirli vatandaşlar için konut sahibi olmanın yükü hafifletiliyor.

250 BİN SOSYAL KONUT SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

TOKİ’nin Konya'daki yeni projesi büyük bir ilgiyle bekleniyor. Konya Seydişehir Gökçehöyük projesi, 250 bin konutu vatandaşlarla buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, 9 Eylül - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında sözleşmeler Halkbank Seydişehir Şubesi’nde imzalanacak. Bu tarihler arasında başvurularınızı tamamlayarak, uygun fiyatlarla ev sahibi olma şansını kaçırmamanız gerekiyor.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ projelerine başvurmak isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler. Başvurular, TOKİ Resmi İnternet Sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden yapılabilmektedir.

Başvuru yapmadan önce, başvuruların kriterlerine uygunluk sağlamak önemlidir. Kriterlere uygun vatandaşlar, gerekli müracaat ücretini Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden yatırdıktan sonra kura sonuçlarını beklemelidir. Kurada ismi çıkan vatandaşlar, belirtilen tarihlerde sözleşmelerini imzalayarak konut sahibi olma sürecine adım atacaklardır.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ projelerinden yararlanmak için bazı başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor:

İkametgah Şartı: Başvuru sahiplerinin, başvuracakları bölgede en az 1 yıl ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin, başvuracakları bölgede en az 1 yıl ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. Hane Geliri: Başvuru yapacak kişinin hane geliri, TOKİ’nin belirlediği sınırlar içinde olmalıdır.

Başvuru yapacak kişinin hane geliri, TOKİ’nin belirlediği sınırlar içinde olmalıdır. Başvuru Kısıtlaması: Her haneden yalnızca bir kişi başvuruda bulunabilir.

Her haneden yalnızca bir kişi başvuruda bulunabilir. Yaş Şartı: Başvuru sahiplerinin 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Bu şartlar, TOKİ projelerinin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

TOKİ'nin 2024 yılı için sunduğu bu büyük kampanya, konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için eşsiz bir fırsat sunuyor. Uzun vadeli ödeme seçenekleri ve düşük peşinat seçenekleri ile ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşüyor. Kampanyayı kaçırmamak için başvurularınızı zamanında yapmayı unutmayın.