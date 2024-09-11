TOKİ’den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut piyasasındaki artışlarla mücadele eden ailelere hitap eden yeni projelerini duyurdu. Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, Ankara Çubuk ilçesinde başlatılan konut projeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Hayalinizdeki Evi Kira Öder Gibi Alın

Hayalinizdeki evi almak artık çok daha kolay. Çubuk’ta hayata geçirilen 503 konutluk projede, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunulmakta. Proje, uygun ödeme koşulları ve modern yaşam alanlarıyla genç aileler ve yeni evli çiftler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvuru işlemleri 16 Eylül - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak. E-devlet üzerinden yapılacak başvurular ise 26 Eylül’de sona erecek. Başvuru bedeli olarak 2.000 TL talep edilmektedir ve işlemler yalnızca T.C. Ziraat Bankası AŞ. Çubuk Şubesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Kura Tarihi ve Kontenjan Bilgisi

Kura çekimi, 7 Ekim 2024 tarihinde yapılacak. Toplamda 241 adet 2+1 ve 64 adet 3+1 konut ile toplam 305 konut için başvurular kabul edilecektir.

Kimler Başvurabilir?

TOKİ konut projelerine başvurabilmek için, T.C. vatandaşı olmak, başvuru sahibinin veya ailesinin Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bir bağımsız konutunun olmaması ve daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmaları gerekmektedir.