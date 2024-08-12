TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gün gün yeni projelerle alakalı açıklamalarına devam ediyor. TOKİ tarafından son dakika arsa satış müjdesi verilirken, 32 il genelinde projenin başlatıldığı da belirtilmiş bulunuyor. Yapılan açıklamada 32 ilde toplamda 174 farklı arsanın, uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturulacağı belirtilmiş bulunuyor. Emlak Müzayedesi üzerinden gerçekleştirilecek olan açık arttırmalar ile sahiplwendirilecek olan arsaların fiyatları 400.000 TL'den başlayıp, 377 milyona kadar ulaşabiliyor. Bu büyük fırsat, arsa yatırımcıları için kaçırılmayacak bir fırsat gibi dururken, konu ile alakalı olarak detaylar TOKİ ve Emlak Müzayede tarafından açıklanmış bulunuyor.

TOKİ'DEN 32 İLDE ARSA SATIŞLARI BAŞLIYOR

TOKİ iş birliği ile başlatılan bu büyük kampanyada ülkenin dört bir yanındaki vatandaşın faydalanacağı bilinirken, gerek arsa yatırımı yapmak isteyen gerekse de satın alınan arsalara konut yapmak isteyen kişilerin ilgi odağına girmiş bulunuyor. Arsaların yer aldığı iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler ile birlikte yanı sıra, Diyarbakır, Antalya, Adana gibi birçok şehir de bulunuyor.





400.000 TL'YE ARSA SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

En düşük fiyatlı arsanın 400 bin TL'den başlayacağı belirtilirken, vatandaşların ilgisini çeken detaylarda yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulacağı belirtilmiş bulunuyor. Örneğin, 400 bin TL değerindeki bir arsa için aylık taksit tutarı 6.300 TL'ye tekabül edecek.

377 MİLYON TL'YE ARSA

Emlak müzayede resmi sayfasında yer alan ihaleye sunulacak olan arsalar arasında en dikkart çeken arsanın fiyatı herkesi şaşırtırken, 377 milyon TL olan bu arsanın 48 ay vadede aylık ödemesi 5 milyon 890 bin TL'ye denk geliyor. İlgili gayrimenkulün muhammen bedeline göre teminat yatırma işleminin tamamlanması ile gerçekleştirilecek olan başvuru sonrasında şartname ve makbuzu Emlak Müzayedesi'ne teslim ederek işlemler tamamlanacak.

Tokinin arsa satışına ilişkin daha fazla bilgi www.emlakmuzayede.com.tr adresinde yer alıyor. Yapılan açıklamada açık arttırmaların hem yüz yüze hem de online olarak gerçekleştirileceği belirtilmiş bulunuyor.