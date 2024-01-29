Toyota'nın Son Hibrit Bombası: Crown Sedan GR, 380 Beygir Gücüne Sahip Tam Bir Canavar

Toyota Crown Sedan GR, Hibrit Motorla Gelecek

Toyota Crown, Japonya’nın en prestijli ve en eski sedan modellerinden biridir. 1955 yılından beri üretilen Crown, 15. nesline ulaştı. Toyota, yeni nesil Crown için hem sedan hem de crossover karoser seçenekleri sunuyor. Ancak Crown’un sadece lüks ve konforlu bir araç olmadığını, aynı zamanda sportif ve dinamik bir karaktere de sahip olduğunu göstermek istiyor. Bu yüzden, Crown’a Gazoo Racing’in el atacağı söyleniyor.

Japonya’nın BestCarWeb sitesinin iddiasına göre, Toyota Crown Sedan GR, 2.4 litrelik turboşarjlı bir hibrit motora sahip olacak. Bu motor, standart Crown’da 184 beygir gücünde ve 300 Nm tork üretiyor. Ancak GR versiyonunda, bu rakamların 380 beygir gücüne ve 500 Nm torka çıkacağı belirtiliyor. Bu sayede, Crown Sedan GR, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlayabilecek.





Toyota Crown Sedan GR, Şasi ve Tasarım Açısından da Farklı Olacak

Toyota Crown Sedan GR, sadece motoruyla değil, şasi ve tasarımıyla da standart Crown’dan ayrılacak. Gazoo Racing, Crown Sedan GR için daha büyük frenler, daha sert süspansiyonlar ve daha rijit bir gövde sunacak. Ayrıca, aracın dört tekerlekten çekiş sistemi de iyileştirilecek. Toyota Crown Sedan GR, tasarım açısından da daha agresif bir görünüme kavuşacak. Yeniden tasarlanan ızgara, aerodinamik gövde kiti ve 20 inçlik jantlar, aracın sportifliğini vurgulayacak. Arka kısımda ise bir spoiler ve difüzör eklenecek.

Toyota Crown Sedan GR, Ne Zaman Tanıtılacak?

Toyota, henüz Crown Sedan GR ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu yüzden, bu modelin ne zaman tanıtılacağı ve hangi pazarlarda satılacağı bilinmiyor. Ancak, Crown Sedan GR’ın 2024 yılında Japonya’da satışa sunulması bekleniyor. Crown Sedan GR’ın ABD pazarına gelip gelmeyeceği ise belirsiz. Çünkü, ABD’de Crown’un yerini Lexus ES alıyor. Crown Sedan GR’ın fiyatı da henüz belli değil. Ancak, standart Crown’un Japonya’da 4.5 milyon yen (yaklaşık 40 bin dolar) civarında olduğu düşünülürse, GR versiyonunun daha pahalı olacağı tahmin edilebilir.





Toyota Crown Sedan GR Nedir?



Toyota Crown Sedan GR, Toyota’nın lüks sedanı Crown’un Gazoo Racing tarafından geliştirilen daha sportif ve güçlü bir versiyonudur. Bu model, 380 beygir gücünde bir hibrit motora, şasi ve tasarım iyileştirmelerine sahiptir.

Toyota Crown Sedan GR Ne Zaman Çıkacak?

Toyota Crown Sedan GR’ın ne zaman çıkacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, Japonya’dan gelen iddialara göre, bu modelin 2024 yılında Japonya’da satışa sunulması bekleniyor.

Toyota Crown Sedan GR Ne Kadar Olacak?

Toyota Crown Sedan GR’ın fiyatı da henüz belli değil. Ancak, standart Crown’un Japonya’da 4.5 milyon yen (yaklaşık 40 bin dolar) civarında olduğu düşünülürse, GR versiyonunun daha pahalı olacağı tahmin edilebilir.

Toyota Crown Sedan GR Hangi Pazarlarda Satılacak?

Toyota Crown Sedan GR’ın hangi pazarlarda satılacağı da henüz netleşmedi. Ancak, bu modelin öncelikle Japonya pazarına yönelik olduğu söylenebilir. ABD pazarında ise Crown’un yerini Lexus ES alıyor. Bu yüzden, Crown Sedan GR’ın ABD’ye gelip gelmeyeceği belirsiz.