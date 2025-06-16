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Trabzon'da 1. Kültür ve Sanat Festivali Coşkusu

Trabzon'da düzenlenen 1. Kültür ve Sanat Festivali, eğitimciler ve öğrencilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 18:05
Trabzon'da 1. Kültür ve Sanat Festivali Coşkusu

Trabzon'da Kültür ve Sanatın Buluştuğu Festival

Trabzon'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "1. Kültür ve Sanat Festivali", renkli etkinliklerle sona erdi. Festival kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğretmenler ve öğrenciler, halk oyunları gösterisi eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüyüş düzenledi.

Vali Yıldırım'dan Önemli Mesajlar

Festivalde bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin bu hafta sona ereceğine dikkat çekerek, Trabzon'un kültürel festivalleri ile tanındığını ve farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Yıldırım, mizah, müzik ve folklör gibi unsurların Karadeniz ve Trabzon'un zenginliğini oluşturduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Umut Dolu Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise gençlerin karikatür, sanat ve resim aracılığıyla topluma önemli mesajlar ilettiğini belirterek, geleceğe dair umutlu olduklarını ifade etti. Genç, "Güzel bir gençlik geliyor, gurur duyuyoruz. Tam bağımsız Türkiye yolundaki yürüyüşümüz gençlerin sırtında daha da ileriye taşınacaktır." şeklinde konuştu.

Etkinlikler ve Sergilerle Dolu Bir Gün

Genç, etkinlikler dolu dolu geçireceklerini vurgulayarak, Trabzonlu Türk Yıldızı şehidi Yüzbaşı Burak Gençcelep'in anısına 10 Ağustos'ta Türk Yıldızları'nın konser vereceğini, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivali ve horon festivalinin de planlandığını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, bu tür etkinliklerin akademik kariyere katkı sağladığını düşünerek, festivale emeği geçenlere teşekkür etti. Festivalin ardından, Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, mizah ve karikatür sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Halk Oyunları ve Müzik Performansları

Festivalde, 15 ilçeden 8 ilkokul, 7 ortaokul ve 3 liseden toplam 257 öğrenci ve 22 öğretmen tarafından hazırlanan Türkiye'nin 7 farklı yöresine ait halk oyunları sahnelendi. Mizah ve karikatür sergisinde ise 60 öğrenci ve 40 öğretmenin eserleri sergilendi. Ayrıca, bu yıl ikincisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Festivali'nde öğrenciler, farklı türlerde şarkı ve türküler seslendirdi.

Trabzon'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "1. Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi. Kortej...

Trabzon'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "1. Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, 15 ilçeden 8 ilkokul, 7 ortaokul ve 3 liseden toplam 257 öğrenci ve 22 öğretmenin hazırladığı, Türkiye'nin 7 farklı yöresine ait halk oyunları sahnelendi.

Trabzon'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "1. Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi. Kortej...

Trabzon'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "1. Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, 15 ilçeden 8 ilkokul, 7 ortaokul ve 3 liseden toplam 257 öğrenci ve 22 öğretmenin hazırladığı, Türkiye'nin 7 farklı yöresine ait halk oyunları sahnelendi.

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