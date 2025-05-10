Trabzon'da 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması Yüzleri Güldürdü

Trabzon'da 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi

Trabzon'da, 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması, 50 ülkeden öğrencinin katılımıyla büyük bir coşkuyla yapıldı. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Atatürk Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, farklı kültürlerin bir araya gelmesine olanak sağladı.

UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, açılış konuşmasında insanlığın ortak değerlerini geliştirme arayışında olduklarını ifade etti. İslam, uluslararası öğrenciliğin, kültürlerarası etkileşimi artırmadaki kritik rolüne değinerek, "Uluslararası öğrencilik sadece bulunduğu coğrafyada bir eğitim serüvenini içermiyor, aynı zamanda kültürel bir etkileşim. Akademik, siyasi ve ekonomik anlamda bir etkileşime sebebiyet veriyor." dedi.

Etkinlikte, öğrenciler kortej yürüyüşü gerçekleştirerek ülkelerine özgü yiyecek ve kıyafetleri tanıttı. Bu buluşma, Trabzon'un binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak kültürel etkileşime katkı sağladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Trabzon'da, "13. Uluslararası Öğrenci Buluşması" 50 ülkeden öğrencinin katılımıyla yapıldı. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF), Trabzon Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yabancı uyruklu öğrenciler, ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

Trabzon'da, "13. Uluslararası Öğrenci Buluşması" 50 ülkeden öğrencinin katılımıyla yapıldı. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF), Trabzon Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yabancı uyruklu öğrenciler, ülkelerinin kültürlerini tanıttı.